Culinária italiana é eleita a melhor do mundo; brasileira é 12ª

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) - Mundialmente famosa por suas massas e pizzas, a culinária italiana foi eleita a melhor do mundo no ranking do guia TasteAtlas, divulgado na última terça-feira (12).

A gastronomia do "Belpaese" foi escolhida baseada na votação popular internacional de ingredientes, pratos e bebidas mais bem avaliados de cada país. Inicialmente, a Itália empatou com o Japão na classificação média, mas assumiu o topo do ranking devido a pontuação elevada do seu prato mais bem avaliado - a pizza.

Entre os 10 alimentos mais elogiados estão a pizza napolitana, o Parmigiano Reggiano, a muçarela de búfala, a burrata, o tagliatelle e o presunto parma. Já a terceira cozinha mais bem avaliada é a grega, seguida da portuguesa, chinesa e indonésia. Na sequência, aparece a gastronomia mexicana, francesa, espanhola e peruana. A brasileira, por sua vez, ocupa o 12º lugar.

Na categoria "melhores pratos do mundo", a picanha brasileira está no topo, com 4,75 de 5 estrelas em avaliações de usuários, à frente do roti canai, pão folhado da Malásia, phat kaphrao, carne da Tailândia, e da pizza napolitana, da Itália.

Outras comidas brasileiras também aparecem na lista, como o vatapá (16º), o escondidinho (58º) e o tutu de feijão (93º). Já entre as italianas estão o pappardelli al cinghiale (11º), a focaccia di recco com formaggio (31º), o pesto genovese (35º), pasta carbonara (59º), entre outros.

Por fim, a partir de 1.378 queijos catalogados e 36.551 avaliações de usuários registradas, o Parmigiano Reggiano foi novamente declarado o melhor queijo do mundo este ano.

Além desses rankings, o site oficial (https://www.tasteatlas.com/) publicou listas das melhores cidades gastronômicas, melhores regiões gastronômicas, pratos e produtos alimentícios por categoria, bem como listas dos restaurantes e livros de receitas mais lendários. (ANSA).

