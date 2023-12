Copacol antecipa a cooperados R$ 162 milhões em sobras

São Paulo, 13 - A Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol), de Cafelândia (PR), vai antecipar R$ 162 milhões aos oito mil produtores integrados. Serão R$ 90 milhões a partir da quinta-feira, 14, e o restante após a assembleia geral ordinária, em 2 de fevereiro. Em nota, o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, destacou o bom desempenho no campo e nas integrações, ainda que os desafios econômicos tenham afetado os resultados e exijam ações para garantir competitividade. "A avicultura passou por um ano difícil. O mercado interno enfrentou alto abastecimento do produto, dividindo espaço com outras proteínas animais. Mesmo assim, com medidas seguras em anos anteriores, vamos conseguir repassar complementações para os nossos avicultores", disse.

De acordo com a cooperativa, as contas só serão fechadas em janeiro, mas a expectativa é de crescimento no faturamento. As sobras e complementações de 2023 tiveram um aumento de 5% em comparação com o exercício anterior.

Os cooperados receberão R$ 3 por saca de soja fixada na cooperativa; R$ 1,20 por saca de milho/trigo; 4% sobre a participação na retirada de insumos; 3% sobre a participação em supermercado e rações; R$ 15 por saca de café; 0,10 centavos por litro de leite; R$ 4,12 por leitão e R$ 37,10 por suíno.

"Em complementação, a cooperativa vai repassar, a partir de quinta-feira, 0,60 centavos por ave, 0,0174 centavos por ovo, 0,26 centavos por quilo de peixe e 0,0185 centavos por juvenil entregues. Após a AGO, a previsão é pagar 0,14 centavos por quilo de peixe e 0,0100 centavos por juvenil.

A Copacol produz soja, milho e trigo em uma área de 295 mil hectares no oeste e no sudoeste do Paraná. São 33 Unidades de Grãos, Insumos e Sementes, com potencial produtivo anual superior a 1,8 milhão de toneladas, além de 201 milhões de aves industrializadas, 51,6 milhões de peixes processados, 352 mil suínos e 10,3 milhões de litros de leite entregues à Central Frimesa por ano.