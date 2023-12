COP28 é boa notícia e nos mantém no caminho para cumprir Acordo de Paris, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou em comunicado a "conclusão bem-sucedida" da COP28. Segundo ela, é uma boa notícia que o mundo tenha agora um acordo multilateral para acelerar a redução de emissões líquidas a zero até 2050, "com ação urgente nesta década crítica".

Von der Leyen lembra que o pacto inclui uma transição para se reduzir o uso de combustíveis fósseis, e menciona que há concordância em reduzir as emissões globais em 43% até 2030, em linha com as melhores evidências científicas disponíveis, para manter o limite de alta na temperatura em 1,5º Celsius ao alcance. "Isso nos manterá no caminho dos objetivos do Acordo de Paris e acelerará a transição para uma economia mais limpa e mais saudável."

A autoridade europeia também celebrou que as metas para energias renováveis e eficiência energética, levadas pela União Europeia à COP, tenham sido traduzidas em resultados no evento. E ressaltou que a adaptação ao clima se torna um tema cada vez mais importante, ao lembrar também que 2023 tem sido o ano mais quente já registrado. "Estamos prontos para fazer mais, e sabemos que mais precisa ser feito", enfatizou, ao defender também novas fontes inovadoras de financiamento para se avançar nessa frente.