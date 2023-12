Champions: Já classificada, Lazio perde para Atlético de Madrid

ROMA, 13 DEZ (ANSA) - A Lazio perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Espanha e terminou em segundo lugar no Grupo E da Liga dos Campeões.

Os dois times já estavam classificados para as oitavas de final e jogavam para decidir quem avançaria em primeiro e quem passaria em segundo lugar na chave.

Jogando pelo empate, o time espanhol encaminhou a disputa com um gol de Antoine Griezmann já aos seis minutos do primeiro tempo.

O árbitro de vídeo anulou o que teria sido o segundo gol do Atleti ainda no primeiro tempo, mas Samuel Lino, aos seis minutos da etapa final, definiu o placar do jogo em 2 a 0.

Assim, o time da capital espanhola fechou a chave com 14 pontos, contra 10 do time da capital italiana.

Os jogos das oitavas de final serão entre os meses de fevereiro e março de 2024.

Um sorteio na próxima segunda-feira (18) vai definir os confrontos. Por ter se classificado em segundo, a Lazio vai enfrentar um dos primeiros colocados.

O sorteio proíbe o cruzamento entre equipes do mesmo país e também a repetição de jogos que já aconteceram na fase de grupos e, assim, os possíveis adversários da equipe do técnico Maurizio Sarri são o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Arsenal e o Manchester City, da Inglaterra, além de Real Madrid, Real Sociedad e Barcelona, da Espanha.

No domingo, às 16h45 (horário de Brasília), a Lazio joga contra a Internazionale no Stadio Olimpico de Roma pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

A Inter lidera o torneio com 38 pontos, enquanto a Lazio ocupa a 10ª posição com 21 pontos. (ANSA).

