Filha de cinegrafista morto em 2014 vai recorrer: 'Não posso me conformar'

Um dos acusados pela morte do cinegrafista Santiago Andrade foi absolvido pela Justiça. A família da vítima pretende recorrer da decisão.

O que aconteceu

A Justiça condenou Caio Silva de Souza a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele responderá pelo crime de lesão corporal seguida de morte e poderá recorrer em liberdade.

O tatuador Fábio Raposo Barbosa, também acusado, foi absolvido. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O julgamento começou na terça (12) e durou aproximadamente 12 horas.

A filha do cinegrafista, Vanessa Andrade, disse que "depois de quase dez anos de espera o que fica pra família é o sentimento de indignação". A advogada Carolina Heringer, que representa a família, avaliou o resultado como "vitória parcial".

A brutalidade do crime contra meu pai não pode ser resumida a esse resultado, com uma pessoa sendo inocentada de um crime que todo mundo viu. Ainda que eu respeite a decisão dos jurados, não posso me conformar com esse desfecho, por isso seguiremos buscando a condenação do Fábio.

Vanessa Andrade, filha de Santiago

O julgamento

Julgamento foi realizado nesta terça (12), no Rio de Janeiro Imagem: Paulo Carneiro / Estadão Conteúdo

O caso foi levado a júri popular dez anos após o ocorrido. Os réus foram denunciados por homicídio doloso qualificado por emprego de explosivo.

Os jurados, no entanto, concluíram que não havia intenção de matar — o que levou à desclassificação do crime. Com isso, a juíza Tula Correa de Mello condenou Caio pelo crime de lesão corporal seguida de morte. O advogado Rodrigo Faucz, da defesa de Caio, informou que vai recorrer e pedir redução de tempo de pena.

Para a defesa de Fábio, "a Justiça foi feita". "Os jurados, soberanamente, entenderam pela tese da não participação de Fábio. A defesa sustenta esse argumento desde 2014", afirmou seu advogado, Wallace Cajueiro Martins de Paiva, em nota.

Relembre o caso

Cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade foi atingido por bomba durante manifestação Imagem: Agência O Globo

Santiago trabalhava para a TV Bandeirantes, como cinegrafista, e foi atingido na cabeça por um artefato explosivo. Ele registrava confrontos entre manifestantes e policiais durante manifestação no centro do Rio, em 6 de fevereiro de 2014.

O cinegrafista chegou a ser levado ao Hospital Souza Aguiar e, no dia 10 de fevereiro, teve morte cerebral. O protesto fez parte de uma série de manifestações iniciadas em 2013 contra aumento de passagem de ônibus.

Imagens feitas no local ajudaram a identificar Fabio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza. Eles chegaram a ser presos preventivamente e, em 2015, foram soltos para responder em liberdade.

O que eles disseram no julgamento

Segundo o TJ, Fábio disse que viu um objeto preto no chão e pegou por "curiosidade", sem saber que era um rojão. Ele afirmou que Caio pediu o objeto e ele lhe entregou. Depois, deixou o local devido ao gás lançado por policiais.

Caio alegou que, no protesto, Fábio — que ele conhecia de vista — pediu um isqueiro para acender o artefato. Caio também afirmou que não sabia que era um rojão.

Ele afirmou, de acordo com a Justiça, que acendeu o artefato, colocou no chão e deixou o local. Disse que só teve a confirmação do motivo da morte do cinegrafista nos dias seguintes, devido à repercussão.