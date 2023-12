Campeonato Turco será retomado após agressão a árbitro

ISTAMBUL, 13 DEZ (ANSA) - A principal divisão do futebol da Turquia, que havia sido paralisada após um árbitro ser agredido em campo por dirigentes, será retomada a partir de 19 de dezembro.

A confirmação do retorno dos jogos do campeonato nacional foi feita pelo presidente da Federação Turca de Futebol (FTF), Mehmet Buyukeksi.

Halil Umut Meler, que apitou o duelo entre Ankaragucu e Rizespor, foi atacado por Faruk Koca, presidente do time mandante, e outros membros da diretoria. O cartola acertou um soco no rosto do árbitro, que deixou o gramado com um dos olhos inchado.

Koca e os outros agressores, que chutaram repetidamente o juiz, foram presos pela polícia turca.

O jovem árbitro foi diagnosticado com traumatismo craniano, mas já recebeu alta do hospital onde estava internado. Meler passará as próximas semanas afastado de suas atividades.

"Meler é um árbitro muito bom e uma boa pessoa. Posso dizer isso porque o vi várias vezes em campo e passei um tempo com ele na Copa do Mundo sub-20. Ele não merecia passar pela experiência que teve em Ancara. Esse ódio é um câncer que vai matar o futebol", lamentou o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, atual presidente da comissão de arbitragem da Fifa.

"Ele estava fazendo o seu trabalho quando foi agredido no campo; As imagens são horríveis, mas é ainda mais horrível saber que existem milhares de árbitros em todo o mundo que sofrem abusos verbais e físicos em ligas inferiores. A grande maioria deles são jovens árbitros no início de suas carreiras", acrescentou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.