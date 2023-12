Bill Gates elogia Bolsa Família e SUS em texto: 'Grande fã do Brasil'

Bill Gates, bilionário fundador da Microsoft, publicou em seu blog um texto em que elogia o Sistema Único de Saúde e o Programa Bolsa Família.

O que aconteceu

Gates analisou o desenvolvimento do Brasil e elogiou o sistema de saúde brasileiro, afirmando que "o resto do mundo tem a aprender" com o sistema adotado pelo Brasil e com os investimentos realizados nele.

O bilionário cita que a ditadura militar levou o país a ser "um dos países menos equitativos do mundo", mas que a criação do SUS aumentou a expectativa de vida e reduziu mortes maternais, neo-natais e de causa nutricional. Os dados são do IHME (Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação).

Gates elogiou também o investimento em saúde para áreas periféricas aos grandes centros: "Eles são creditados com o corte de mortalidade infantil e empurrando cobertura de imunização a níveis quase universais".

O cofundador da Microsoft também acredita que o Bolsa Família "merece crédito". "É apenas um dos muitos programas sociais que o Brasil desenvolveu ao longo das últimas décadas que ajudaram a tirar quase um quinto da população do país da pobreza. Ajudou a alargar o acesso e a utilização dos cuidados de saúde, dando às pessoas um incentivo para entrar no sistema de saúde - e foi assim que contribuiu para a redução da mortalidade infantil.", escreveu.