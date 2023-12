Cerveja gelada por horas: copos Stanley estão com até 28% OFF

Os produtos Stanley caíram no gosto do brasileiro por manterem bebidas como água, suco ou cerveja geladas por horas ou até dias - dependendo do modelo. Além disso, a marca lançou produtos que prometem conservar a temperatura de bebidas quentes também, como café e chá.



Os copos, canecas e até garrafas da marca são uma ótima opção de presente nesse Natal, e para te ajudar, o Guia de Compras UOL selecionou dez modelos em promoção na Amazon, parceira do UOL. Confira a nossa seleção abaixo:

Como eles funcionam?

Os produtos térmicos no geral são feitos em aço inoxidável com paredes duplas que formam um vácuo entre elas, impedindo a troca de temperatura entre a bebida e o lado externo, onde há o calor da mão.

