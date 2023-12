Coxinha, dia 13 e cochicho de Moro: bastidores da sabatina de Dino e Gonet

Do UOL, em Brasília

Senadores sabatinaram Flávio Dino, indicado ao STF, e Paulo Gonet, nomeado para a PGR. Teve lanchinho, impaciência, sala lotada e uma cena inusitada com um opositor.

Veja os bastidores da sabatina

Hora do lanche. Tanto Dino quanto Gonet chegaram por volta das 9h. A sessão só começou 45 minutos depois. Os senadores receberam coxinha, bolo e pão de queijo. Sem pausa para almoço, os senadores tiveram de se contentar com barrinhas de cereal.

Senador Esperidião Amin come barrinha durante a sabatina ao lado de Marcos do Val Imagem: Reprodução

Batendo ponto. Os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação) se licenciaram dos cargos para votar por Dino.

Pé do ouvido. O senador Sergio Moro (União-PR) cochichou e riu com Dino antes da votação. Ele até comentou sobre a cordialidade durante sua indagação. "Não perderei a civilidade", afirmou o opositor.

13.dez.2023 - Sergio Moro cumprimenta Flávio Dino durante sabatina Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Coruja. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, falou que Dino ficou até altas horas da noite conversando com parlamentares para conseguir votos para sua aprovação.

Data cabalística. Hoje, dia 13, é o número de urna do PT e aniversário do ministro Alexandre de Moraes, do STF, padrinho de Gonet. A data foi lembrada por senadores.

Casa cheia. Deputados foram à CCJ para acompanhar a sabatina e lotaram a comissão. Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) ficou com uma cadeira extra e o presidente da sessão, Davi Alcolumbre (União-AP), teve de interceder várias vezes para que membros senadores pudessem se sentar.

13.dez.2023 - Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) em cadeira extra na CCJ Imagem: Edilson Rodrigues/Agência Senado

'Poucas ideias'. Jaques Wagner se impacientou com uma sabatina longa. O líder do governo no Senado pediu aos colegas da base para evitar fazer "muitas perguntas". Ele também criticou o "lero-lero" dos colegas que sugeriram dividir a sabatina.