Delegado: Suspeito de assaltar Kalil já roubou Rolex de outro médico em SP

O suspeito de participar do assalto à mão armada ao médico cardiologista Roberto Kalil Filho já havia participado do roubo de um relógio da marca Rolex, também em São Paulo.

O que aconteceu:

A vítima do outro roubo também era um médico e a ação criminosa ocorreu na Vila Clementino, na zona sul da cidade de São Paulo, segundo o delegado Hélio Bressan, da seccional de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes). A Polícia Civil não informou quando aconteceu esse outro roubo, nem se o item foi recuperado.

"Você vê que o cara é profissional né? É ladrão mesmo, desculpa a expressão aqui. A gente tem que falar a real. Ladrão é ladrão, polícia é polícia e o lugar dele é na cadeia. E é assim que a gente vai trabalhar aqui", disse o delegado.

O suspeito preso ontem, de 45 anos, teve a prisão mantida nesta quarta-feira (13) pela Justiça de São Paulo, de acordo com o delegado. O relógio de luxo, a aliança e o óculos de sol roubados de Kalil ainda não foram recuperados.

O homem preso em flagrante pelo assalto estaria como "olheiro" do crime, dando cobertura aos criminosos, do lado externo da garagem do edifício onde ocorreu a ação, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. A informação é do delegado Hélio Bressan, também à emissora.

A moto que teria sido usada pelo suspeito, o par de tênis e a roupa que ele estava usando no momento na ação o colocam na cena do crime, declarou o delegado.

Entenda o caso

Câmeras de segurança flagram a ação. O carro de Kalil entra na garagem de um prédio comercial na Rua Dona Adma Jafet, a poucas quadras da Avenida Paulista, e passa pela cancela. Na sequência, dois assaltantes, cada um em uma motocicleta, entram no local e observam. Um dos criminosos desce e, depois, empurra a moto.

Ao ver o médico sair de dentro do carro, o criminoso corre, passa a cancela e rouba o relógio do médico. Uma aliança e um óculos de sol também foram levados. A motocicleta do assaltante cai no chão e o comparsa levanta a moto enquanto manda um carro, que entraria no edifício, voltar para a rua.

O assaltante volta correndo e a dupla foge.

Segundo a assessoria de Kalil, o médico registrou boletim de ocorrência e segue atendendo seus pacientes normalmente. Conforme o Hospital Sírio-Libanês, onde o médico é diretor do Centro de Cardiologia, "não houve agressões físicas e o médico encontra-se bem". A instituição esclareceu que o assalto não ocorreu nas dependências do hospital, que fica na mesma região do consultório particular do cardiologista.

Médico pessoal do presidente Lula (PT) e de outras personalidades, Roberto Kalil Filho é professor-doutor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e presidente do Conselho do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), além de atuar no Hospital Sírio-Libanês.

(Com Estadão Conteúdo)