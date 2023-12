'Prático e leve': aspirador vertical faz sucesso e está por menos de R$ 215

Os aspiradores de pó são grandes aliados na limpeza da casa, facilitando na remoção de poeira do chão e estofados. Mas, se você busca ainda mais praticidade e rapidez na hora de fazer faxina, os modelos verticais são uma boa opção.

Para te ajudar a escolher um modelo eficiente e com bom custo-benefício, o Guia de Compras UOL encontrou esse aspirador vertical com fio da Electrolux com 23% de desconto, saindo por menos de R$ 215 (preço e a disponibilidade do produto pode mudar a qualquer momento).

O que esse aspirador tem de bom?

Ele é 2 em 1: pode ser utilizado como aspirador vertical ou de mão, facilitando a limpeza de estofados, móveis e até do carro

Conta com bocal 180º, possibilitando que você alcance mais cantos da casa com facilidade

Cabo mais longo. O fio possui 5 metros de comprimento, o que facilitar limpar os cômodos sem precisar trocar de tomada toda hora. Ele também possui suporte para o cabo, evitando com que fique embolado durante o armazenamento

1.000 W de potência, o que significa um bom poder de sucção

Vem com filtro HEPA 'Allergy Protect', que promete reter ácaros, fungos e bactérias durante seu uso

Conta com reservatório para pó de 1,2 litros

O fabricante promete que ele pode ser usado em todos os tipos de piso

O que diz quem comprou?

O produto conta com mais de 3,5 mil avaliações na Amazon, parceira do UOL, acumulando uma nota de 4,7 de 5. Só no mês passado foram mais de 3.000 pedidos. Confira algumas avaliações de quem comprou:

Pesquisei muuuito antes de comprar um aspirador vertical! Pois não queria uma potência fraca, nem um barulhento, muito menos com meio metro de fio! Esse me surpreendeu! Pois tem a potência dos aspiradores comuns (forte), fio extenso (gostei muito), e o ruído é super tolerável, pois tenho bebê de 2 anos, que não se incomodou muito com o barulho! Sem dizer que ele não é muito pesado, também não esquenta muito! É perfeito para aspirar estofados, cabelos, pelos de cachorros. Muito bom por vir com filtro.

Francieli

Ele é excelente pro dia a dia, prático e leve, comprei pra tirar poeira do tapete e sofá e super entregou o que prometeu, além de a entrega ser rápida, entregou muito antes do prazo.

André

Um excelente aspirador, compacto, bem fácil de limpar, não é para grandes limpezas e ajuda muito para quem tem pets que perdem muitos pelos. Uma ótima compra e o barulho não incomoda.

Deivis

Principais reclamações

As principais críticas ao produto são em relação à fragilidade das peças. Veja alguns comentários abaixo:

Pela marca, esperava mais. Itens quebram fácil, tem uma boa aspiração pelo modelo.

Egreciele

Produto frágil. O encaixe do cabo não é firme, não trava bem e solta durante o uso. Frágil também o suporte para o fio. A potência é boa. É leve e de fácil manejo.

José

