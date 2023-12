Após agressão a árbitro, Campeonato Turco de Futebol retornará em 19 de dezembro

Após ser suspenso devido à agressão a um árbitro durante uma partida da primeira divisão em Ancara, na segunda-feira, o Campeonato Turco de Futebol será retomado em 19 de dezembro, informou nesta quarta-feira (13) o presidente da Federação Turca de Futebol (TFF).

"Todas as ligas serão retomadas na terça-feira, 19 de dezembro", indicou Mehmet Büyükeksi, presidente da federação, que anunciou durante a noite de segunda-feira (11) "o adiamento 'sine die' (sem uma data futura, em tradução livre)" de todos os jogos do campeonato.

Büyükeksi especificou que as multas contra o clube Ankaragücü poderão ser anunciadas na quinta-feira (14). Apenas os jogos da 16ª rodada da Süper Lig turca serão adiados

Halil Umut Meler, árbitro durante a partida entre Ankaragücü e Rizespor, foi golpeado diversas vezes na noite de segunda-feira por vários homens, entre eles o presidente do clube da capital.

Faruk Koca, técnico do Ankaragücü, entrou em campo no final da partida antes de dar um soco no rosto do árbitro.

O Rizespor tinha acabado de empatar (1-1) nos acréscimos na casa de seu adversário, que teve um gol anulado.

Do chão, Meler tentou se proteger, mas foi chutado diversas vezes por pelo menos dois outros homens.

Os três autores dos golpes foram detidos na terça-feira (12), enquanto o árbitro foi hospitalizado e sofreu um traumatismo craniano.

Nesta quarta-feira, Halil Umut Meler deixou o hospital de Ancara, para onde foi transferido na segunda-feira, indicou um fotógrafo da AFP.

Faruk Koca apresentou na terça-feira sua renúncia à presidência do clube.

