'Alexa, ligue para o Papai Noel': alto-falantes estão com até R$ 380 OFF

A assistente de voz Alexa, da Amazon, já está no clima natalino. Ela ganhou interações temáticas, como músicas, receitas, histórias do Papai Noel e uma contagem regressiva até 25 de dezembro.

Além disso, para celebrar as festas de final de ano, todos os alto-falantes inteligentes da empresa estão com descontos de até R$ 379,90. O mais barato, Echo Pop, está saindo por R$ 224,10 à vista, e é uma ótima opção de presente, para adultos e crianças.

Interações natalinas

Ao dizer "Alexa, bom dia", ela oferecerá diversos conteúdos especiais. Mas a principal surpresa é o comando "Alexa, ligue para o Papai Noel", que dá respostas diferentes do bom velhinho a cada dia, para entreter toda a família.

Também há enquetes temáticas, para que as pessoas votem em seus favoritos em uma lista de opções:

Alexa, qual é a melhor comida de Natal?

Alexa, qual é a melhor música de Natal?

Alexa, qual é o melhor filme de Natal?"

Todas essas interações estão disponíveis em qualquer dispositivo equipado com Alexa, incluindo as populares "bolinhas" Echo Dot e seu irmão maior Echo, que também estão em promoção.

Natal inteligente

As habilidades de casa inteligente da Alexa, que pode controlar dispositivos como lâmpadas e fechaduras, são especialmente interessantes no período de festas.

Dá para acender a sua decoração com simples comandos de voz ou com rotinas programadas por horário, pro exemplo: ligar as luzinhas da árvore automaticamente ao anoitecer e desligar ao amanhecer. Para isso, é preciso conectar um plug inteligente na tomada do pisca-pisca e configurar os horários no app Alexa.

Veja esta sugestão de rotina e tente na sua casa.

A assistente virtual da Amazon quer até ajudar do preparo da ceia, pesquisando por receitas, fazendo listas de compras ou programando timers para as preparações. Dá para fazer pedidos como:

Alexa, receita de pavê de Natal

Alexa, criar um timer de 30 minutos para as batatas

Alexa, alarme daqui a 3 horas para colocar o peru no forno

Alexa, colocar nozes na lista de compras

Para cozinhar com uma ajudinha extra, os dispositivos com tela são especialmente interessante, porque mostram o passo a passo, como em um livro de receitas. E é a última chance do ano para comprá-los com descontos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).