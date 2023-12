Agricultura eleva previsão do VBP para R$ 1,159 tri em 2023

São Paulo, 13 - O Ministério da Agricultura elevou sua previsão para o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) para R$ 1,159 trilhão em 2023, 2,5% maior do que em 2022, quando foi de R$ 1,131 trilhão. O valor está acima da estimativa anterior, de um VBP de R$ 1,151 trilhão.

Em nota, a pasta explicou que o valor da produção das lavouras está previsto para crescer 3,8%, atingindo R$ 813,0 bilhões.

O valor estimado para a pecuária é de R$ 346,9 bilhões, com redução de 0,6% em relação a 2022.

A divulgação de safras pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o IBGE mostra uma produção de 319,9 milhões de toneladas neste ano, algo alcançado por alguns recordes de produção, como de soja, milho, cana-de-açúcar, café e batata inglesa. E o ministério afirma que poucas alterações devem ocorrer até o fim do ano, pois, com exceção do trigo em algumas regiões, as demais lavouras estão colhidas.

Para explicar o avanço do VPB, o ministério cita o avanço de diversos produtos, como amendoim (18,7%), banana (15,5%), cacau (26,3%), cana-de-açúcar (17,6%), laranja (19,4%), mandioca (43,6%), soja (2,5%) e uva (19,6%), que representaram 65,6% do faturamento das lavouras. E os melhores resultados neste ano foram atingidos por produtos como algodão, café, cana-de-açúcar, laranja, milho e soja. Mas há, também, contribuições negativas, como a do trigo, com previsão de queda de 32,6% ante 2022.

Na pecuária, em 2023, há alta de leite (11,2%), suínos (9,2%) e ovos (22,5%), com queda de bovinos (-8,6%) e frango (-3,3%).

Além disso, os dados do VBP regional são liderados por Mato Grosso, seguido por São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.

2024

Para o próximo ano, o ministério prevê uma queda de 3,3% no VBP, para R$ 1,121 trilhão.

A queda deve ficar em 4,3% para as lavouras, em R$ 778 bilhões, com recuo de 15,5% do milho.

Na pecuária, a queda deve ser de 1%, para R$ 343 bilhões, puxada por um recuo de 6,8% dos bovinos.