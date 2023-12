Ações europeias fecham quase estáveis com mercados atentos à decisão do Fed para pistas sobre futuro dos juros

Por Ankika Biswas e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - As ações europeias ficaram quase estáveis nesta quarta-feira, com investidores, de modo geral, afastando-se de apostas arriscadas antes da tão esperada decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e as perspectivas para política monetária.

O índice pan-europeu STOXX 600 teve variação negativa de 0,06%, a 472,46 pontos.

Os índices DAX de Frankfurt e CAC-40 de Paris caíram, após atingirem picos recordes intradiários na terça-feira.

"Há muitos eventos de risco em andamento com (a decisão) do BCE próxima e estamos apenas vendo cautela antes disso", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Os investidores precificaram totalmente uma pausa do Fed nesta quarta-feira, com os dados de inflação dos EUA na véspera fazendo pouco para alterar as apostas de corte nos juros no próximo ano.

O foco recairá sobre declarações do chair, Jerome Powell, e as projeções de curto prazo do banco central norte-americano para obter pistas sobre o momento de um afrouxamento monetário.

As decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do banco central da Inglaterra na quinta-feira são as próximas, com a expectativa de que ambos mantenham as taxas de juros.

A BASF e a Arkema ganharam 4,4% e 5,5%, respectivamente, depois que o UBS elevou a recomendação das ações das companhias, o que impulsionou o setor químico para o topo da lista de maiores ganhos, com alta de 1,1%.

Pesando no STOXX 600, o setor de telecomunicações perdeu 1,3%, com Vodafone em queda de 2,9%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,08%, a 7.548,44 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,15%, a 16.766,05 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,16%, a 7.531,22 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,15%, a 30.295,69 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,22%, a 10.096,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,45%, a 6.456,88 pontos.