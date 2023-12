Ações da China caem após sinais de apoio de Pequim falharem em animar investidores

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China interromperam três dias de ganhos nesta quarta-feira, com as ações de Hong Kong também caindo, uma vez que as mensagens da Conferência Central de Trabalho Econômico, com foco na redução dos riscos mas sem novos estímulos ao setor imobiliário, falharam em entusiasmar os investidores.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,67%, enquanto o índice de Xangai caiu 1,15%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,89%.

As ações asiáticas em geral permaneceram fracas enquanto os investidores aguardavam a decisão do Federal Reserve sobre a política monetária dos Estados Unidos e buscavam pistas sobre se o banco central cortará os juros no próximo ano.

A China se concentrará no aumento da demanda efetiva no próximo ano e fará esforços conjuntos para estimular a demanda doméstica, disse a mídia estatal citando a Conferência Central de Trabalho Econômico, realizada de 11 a 12 de dezembro.

Analistas disseram que a reunião de definição da agenda dos principais líderes do país deu menos ênfase ao setor imobiliário e, em vez disso, concentrou-se mais na demanda doméstica, em linha com as baixas expectativas do mercado.

Embora os autoridades de política monetária tenham reconhecido os desafios econômicos e mantido um tom pró-crescimento, "não há nenhuma nova declaração sobre o setor imobiliário", disseram os analistas do Goldman Sachs.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,25%, a 32.926 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,89%, a 16.228 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,15%, a 2.968 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,67%, a 3.369 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,97%, a 2.510 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,10%, a 17.468 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,06%, a 3.104 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,31%, a 7.257 pontos.