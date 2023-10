Xi recebe governador da Califórnia na China para discutir mudanças climáticas

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, reuniu-se com o presidente da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira para discutir a questão das mudanças climáticas, aumentando as esperanças de que China e Estados Unidos possam encontrar um terreno comum antes da cúpula da Apec e da COP28 no próximo mês.

Espera-se que Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrem na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em San Francisco em novembro, embora a reunião não tenha sido confirmada.

Newsom disse aos repórteres após o encontro que teve a oportunidade de se concentrar mais profundamente na questão do clima com Xi, enquanto também discutiram o conflito em Israel e o medicamento mortal fentanil.

"Não conseguiremos resolver o problema das mudanças climáticas a menos que os Estados Unidos e a China colaborem juntos", disse ele.

Havia "linhas vermelhas estratégicas" no relacionamento entre os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, mas ambos os lados eram capazes de administrá-las, acrescentou.

Durante a reunião, Xi disse a Newsom que há um "enorme potencial" para que os dois países cooperem no desenvolvimento verde e na abordagem das mudanças climáticas, informou a emissora estatal CCTV.

Xi afirmou que as mudanças climáticas ainda podem se tornar um "novo ponto brilhante" no relacionamento entre os dois países.

A cooperação climática entre os dois países tem sido interrompida nos últimos anos, com as autoridades chinesas insistindo que a questão não poderia ser tratada isoladamente das disputas diplomáticas e comerciais mais amplas entre os dois países.

O enviado climático dos EUA, John Kerry, visitou Pequim em julho para retomar as discussões formais com seu colega chinês, Xie Zhenhua, após um hiato de um ano causado pela visita da ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, uma ilha autônoma reivindicada pela China.

A visita de três dias de Kerry também incluiu conversas com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, e com o vice-presidente Han Zheng, mas ele não se encontrou com Xi.