Vendas de trigo da Rússia atingem menor nível desde o início de junho

São Paulo, 25 - O volume de trigo russo que foi vendido mas não embarcado totalizava 1,6 milhão de toneladas nesta quarta-feira, 25, o menor nível desde o início de junho, disse em nota a consultoria SovEcon. Segundo participantes, as vendas da Rússia continuam diminuindo devido a recomendações do governo para que exportadores não vendam o grão aos preços atuais do mercado.

De acordo com relatos na mídia, o Ministério da Agricultura tinha estabelecido um "piso" de US$ 260-US$ 270/t FOB, disse a SovEcon.

"Embora esse piso possa ter diminuído levemente nas últimas semanas, aparentemente continua acima dos preços do mercado", afirmou a consultoria.

A SovEcon estima que as exportações russas de trigo ficarão em 4,2 milhões de toneladas em outubro, ante 4,5 milhões de toneladas um ano antes.