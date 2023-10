Vendas de novas moradias nos EUA aceleram em setembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos aumentaram em setembro, impulsionadas por uma escassez crônica de casas usadas, mas as taxas de hipoteca próximas a 8% podem reduzir a demanda.

As vendas de residências novas se recuperaram em 12,3%, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 759 mil unidades no mês passado, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta quarta-feira. O ritmo de vendas de agosto foi revisado para cima, para 676 mil unidades, contra 675 mil unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que representam uma pequena parcela das vendas de casas nos EUA, se recuperariam para uma taxa de 680 mil unidades.

As vendas de casas novas são contadas no momento da assinatura de um contrato, o que as torna um indicador importante do mercado imobiliário. No entanto, as leituras podem ser voláteis em uma base mensal. As vendas aceleraram 33,9% em uma base anual em setembro.

(Por Lucia Mutikani)