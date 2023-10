Vaticano ainda é um patriarcado, mas está melhorando, dizem líderes das freiras

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - A Igreja Católica é dominada por homens, mas está progredindo no sentido de dar mais voz às mulheres, disseram na quarta-feira representantes da União Internacional das Superioras Gerais (UISG), um grupo que reúne freiras católicas.

O papa Francisco nomeou algumas mulheres para cargos de chefia no Vaticano e, pela primeira vez, deu a elas poder de voto no sínodo deste mês, uma reunião de cúpula dos bispos que discute as reformas da igreja.

Ao mesmo tempo, Francisco descartou a possibilidade de abrir o sacerdócio às mulheres.

A Igreja é "em geral totalmente liderada por uma hierarquia masculina", e "se você perguntar se eu tenho me sentido frustrada, sim, eu tenho me sentido frustrada", disse a irmã Mary John Kudiyiruppil, secretária-executiva associada da UISG.

"Mas eu realmente acho que estamos progredindo", acrescentou a freira nascida na Índia, falando na Associação de Imprensa Estrangeira em Roma.

A Irmã Maamalifar Poreku, uma freira missionária de Gana que co-preside um painel da UISG sobre justiça, paz e meio ambiente, disse que ela e outras mulheres são capazes de causar impacto, ajudando os pobres e os necessitados, mesmo sem ordenação.

"Acho que não estou interessada em ser padre e estou muito feliz com a vocação que tenho... Não preciso estar no altar para fazer algo", disse ela, falando no mesmo evento.

A mulher de 61 anos disse que as mulheres sacerdotisas "surgirão" eventualmente, mas "do jeito que as coisas andam, talvez eu não veja isso em minha vida".

O sínodo a portas fechadas está se concentrando em como a Igreja pode ser mais acolhedora em relação às mulheres, migrantes, sobreviventes de abuso sexual clerical, divorciados e vítimas de mudanças climáticas e injustiça social. Os conservadores têm criticado.

Os bispos devem encerrar suas discussões no sábado, mas elas serão retomadas em outubro de 2024. Um documento papal virá em seguida, provavelmente em 2025, o que significa que as mudanças nos ensinamentos da Igreja, se houver, estão muito distantes.

"Vivemos em um mundo patriarcal... são os homens que dominam, quer gostemos ou não, essa é a realidade, portanto, na Igreja, são os homens que dominam e a mudança na sociedade, uma sociedade patriarcal, não é fácil", disse a irmã Poreku.

(Reportagem de Alvise Armellini)