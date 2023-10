Maioria em home office é branca, com ensino superior e chefe

Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE aponta que 51,2% dos profissionais que fizeram teletrabalho no último trimestre de 2022 eram homens e 63% eram brancos. Ao todo, 9,5 milhões de brasileiros trabalharam de forma remota no ano passado, pouco menos de 10% do total de empregados no país no período. O mais recente levantamento feito pelo IBGE mostra quem são as pessoas que ainda têm essa flexibilidade no pós-pandemia e é a primeira pesquisa do instituto que investiga este perfil. Veja os detalhes abaixo.

O que diz a pesquisa

51,2% dos profissionais que fizeram teletrabalho nos três últimos meses de 2022 eram homens. O levantamento inédito da Pnad Contínua traz dados experimentais sobre o teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil. Por ser inédito, ainda não há dados anteriores para comparar se houve aumento ou queda na modalidade.

63,3% dos que fazem teletrabalho se declararam brancos. Outros 27,1% se disseram pardos, e 7,7%, pretos.

69,1% têm ensino superior completo. O grau de instrução está ligado à atividade. Na outra ponta, menos de 5% dos que fizeram teletrabalho afirmaram não ter concluído o ensino médio.

26,1% tinham cargos ligados à gestão, direção ou gerência de alguma equipe. O número fica atrás apenas dos profissionais das ciências e intelectuais (28,6%), que lideraram o ranking do teletrabalho.

A pesquisa faz uma ressalva: em números absolutos, os homens são a maioria dos teletrabalhadores. Mas, proporcionalmente, as mulheres ocupadas em teletrabalho (8,7%) se sobrepõem aos homens (6,8%).

"De todos os teletrabalhadores, quase 70% tinham nível superior. A proporção também era muito maior entre os profissionais das ciências e intelectuais, grupo que inclui, por exemplo, engenheiros, advogados, economistas, professores e diversos profissionais da área de TI, e entre as pessoas em cargos gerenciais e de direção. Esses tipos de ocupação tendem a ser mais favoráveis ao teletrabalho." Explica o analista da pesquisa, Gustavo Fontes

Quais são as áreas de atuação?

65,8% dos entrevistados eram das áreas de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais ou administrativas. Algumas ocupações têm baixa adesão ao teletrabalho porque, em boa parte, não podem ser feitas remotamente, como é o caso de operadores de instalações e máquinas, trabalhadores domésticos e da limpeza, da agropecuária, construção, transporte etc.

Rendimento médio mensal de quem faz teletrabalho é 2,7 vezes maior. Na média, o rendimento das pessoas ocupadas no Brasil em 2022 foi de R$ 2.714. Mas para aquelas que fizeram teletrabalho, foi R$ 6.479; e, para as que não o fizeram, R$ 2.398, uma diferença de R$ 4.081.

Isso está ligado ao perfil dos profissionais — com ensino superior, por exemplo —, e não ao teletrabalho em si. O perfil predominante das pessoas em teletrabalho está relacionado com maiores rendimentos, já que além da formação universitária, ainda são trabalhadores homens, brancos e em cargos de chefia.

Qual é o status do teletrabalho hoje?

Após boom na pandemia, o teletrabalho vem perdendo espaço. Em fevereiro, quase 25% das vagas remuneradas anunciadas no LinkedIn mencionaram trabalho remoto. Um ano antes, em fevereiro de 2022, as vagas remotas eram quase 40% do total, aponta a pesquisa LinkedIn Economic Graph, divulgada no início do ano.

Grandes empresas como Google, Amazon, Zoom e X (antigo Twitter) exigiram o retorno dos trabalhadores para os escritórios. Até mesmo o Zoom — exemplo do modelo do trabalho remoto na pandemia — convocou os trabalhadores para o presencial.

Algumas empresas ainda permitem o home office em alguns dias da semana. O Zoom divulgou em comunicado que a presença dos funcionários no escritório duas vezes por semana era "mais eficaz". Já a Amazon diz que a decisão foi baseada em vários fatores, incluindo "resultados de negócios" e a cultura da empresa.

Outras ameaçaram demissão caso os empregados não voltassem ao presencial — como no caso da Tesla e da X (ex-Twitter), de Elon Musk. Ele exigiu o retorno presencial dos funcionários da Tesla por 40h semanais, caso contrário, eles deveriam se demitir. O mesmo aconteceu no X, empresa que o bilionário adquiriu no ano passado.

Diferença entre teletrabalho e trabalho remoto

Teletrabalhador é quem usa equipamentos de tecnologia para trabalhar. O IBGE segue a definição da OIT (Organização Internacional do Trabalho). São 7,4 milhões de teletrabalhadores dentro do grupo de 9,5 milhões que fizeram trabalho remoto ao menos uma vez nos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. Na ocasião, o instituto calculou que 99,4 milhões de pessoas com 14 anos ou mais estavam empregadas no país.

Nem sempre trabalhar em casa é trabalho remoto. Se o local de trabalho da pessoa é a casa em que vive, isso não é enquadrado como trabalho remoto.