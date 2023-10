Sul de Gaza é bombardeado por Israel; líderes mundiais buscam pausa no conflito

Por Nidal al-Mughrabi e Emily Rose

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) - Os militares israelenses intensificaram seus bombardeios no sul de Gaza durante a noite, após um dos dias mais mortais para os palestinos desde o início do conflito, em meio a apelos internacionais por uma pausa nos combates para permitir a entrada de ajuda no enclave e evitar muitas outras mortes.

Autoridades de saúde em Gaza disseram na quarta-feira que dezenas de outras pessoas foram mortas no sul, para onde centenas de milhares fugiram depois que Israel avisou que atacaria o norte em sua tentativa de eliminar os militantes do Hamas, que montaram uma onda de assassinatos em Israel em 7 de outubro.

Um ataque derrubou vários prédios de apartamentos em Khan Younis. "Isso é algo fora do normal, nunca ouvimos algo assim antes", disse o morador Khader Abu Odah.

A raiva dos palestinos em relação aos assassinatos foi aumentada por um sentimento de traição, já que muitos dos que obedeceram à ordem de ir para o sul também estão sendo mortos. Os militares israelenses afirmam que o Hamas, que governa Gaza, se entrincheirou entre a população civil em todos os lugares.

Israel disse que os ataques em Gaza nas últimas 24 horas eliminaram agentes do Hamas, incluindo o chefe do batalhão do Hamas de Khan Younis, Tayseer Bebasher.

Foram alvejados túneis, centros de comando, esconderijos de armas e posições de lançamento, bem como uma célula de mergulhadores do Hamas que tentavam entrar em Israel pelo mar perto do Kibbutz Zikim, acrescentaram os militares.

Na Cidade de Gaza, ao norte, as equipes de resgate retiraram uma criança aparentemente sem vida dos escombros antes de tentar acalmar um homem agitado, parcialmente enterrado, que gritava os nomes de seus familiares.

"Eles estão bem, eu juro", disse um socorrista em um vídeo do local.

COMBATES NO LÍBANO E NA SÍRIA

Os jatos israelenses também atingiram a infraestrutura do Exército sírio em resposta a foguetes lançados da Síria, um aliado do Irã, disseram os militares israelenses, alimentando as preocupações de que seu conflito com o Hamas, também apoiado pelo Irã, incendeie a região de forma mais ampla.

A agência de notícias estatal da Síria informou que o ataque israelense matou oito soldados e feriu outros sete perto da cidade de Deraa, no sudoeste do país.

Israel não acusou o Exército da Síria de disparar os dois foguetes, que acionaram sirenes de ataque aéreo nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel, e não deu detalhes sobre os supostos autores.

O Irã, que busca a ascendência regional há décadas e apoia grupos armados na Síria, no Líbano e em outros lugares, bem como o Hamas, advertiu Israel a interromper seu ataque a Gaza.

As forças israelenses atingiram cinco esquadrões no Líbano que preparavam ataques com mísseis ou lançamentos de foguetes, disse o porta-voz, contra-almirante Daniel Hagari.

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse que mais quatro de seus combatentes foram mortos, aumentando o número de mortos em suas fileiras para 42 desde o início do conflito.

PEDIDOS DE PAUSA HUMANITÁRIA

Os Estados Unidos e a Rússia estão liderando os apelos internacionais por uma pausa nos combates entre Israel e o Hamas para permitir a entrada de ajuda em Gaza, onde as condições de vida são terríveis.

As entregas limitadas de alimentos, medicamentos e água do Egito foram reiniciadas no sábado por Rafah, a única passagem não controlada por Israel, que anunciou ter isolado definitivamente o enclave costeiro após o ataque do Hamas neste mês.

Washington quer pausas curtas para permitir a entrada de ajuda, enquanto a Rússia defende uma trégua mais ampla. Até o momento, Israel tem resistido a ambas, argumentando que o Hamas só tiraria vantagem disso e criaria novas ameaças aos civis.

Israel lançou os ataques em Gaza depois que militantes do Hamas atacaram cidades do sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.400 pessoas, a maioria civis, e fazendo mais de 200 pessoas reféns.

O Ministério da Saúde de Gaza informou na terça-feira que pelo menos 5.791 palestinos foram mortos pelos bombardeios israelenses no enclave desde 7 de outubro, incluindo 2.360 crianças.