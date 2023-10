Sentimento das empresas alemãs melhora, mas temores de recessão persistem

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - O sentimento das empresas alemãs melhorou pela primeira vez em seis meses em outubro, segundo uma importante pesquisa publicada nesta quarta-feira, mas seu humor permaneceu moderado e os economistas afirmam que uma segunda recessão em um ano ainda parece provável.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios ficou em 86,9, superando a previsão de 85,9 dos analistas em uma pesquisa da Reuters e a leitura ligeiramente revisada de setembro de 85,8.

As empresas estavam um pouco mais satisfeitas com a situação atual dos negócios e os gerentes também estavam menos pessimistas em relação aos próximos meses, segundo a pesquisa.

O presidente do Ifo, Clemens Fuest, disse que a leitura desta quarta-feira mostrou que a economia, que encolheu no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, "pode ver um lado bom à frente".

Mas vários economistas foram menos otimistas.

"É difícil ver um raio de esperança", disse Alexander Krueger, economista-chefe do Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank, prevendo uma recessão no segundo semestre do ano.

"É provável que o conflito no Oriente Médio tenha (colocado) um freio nas expectativas", disse Krueger. "As esperanças de crescimento permanecem enterradas para os próximos meses."

No final de setembro, antes do início do conflito entre Israel e Hamas, os cinco principais institutos econômicos da Alemanha previram que a maior economia da Europa contornaria uma recessão.

Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank, também sugeriu que uma recessão estava próxima, com o baixo nível do índice Ifo apontando para uma contração no segundo semestre.