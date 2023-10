Santander Brasil tem lucro de R$2,7 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido recorrente de 2,73 bilhões de reais para o terceiro trimestre, abaixo dos 3,1 bilhões de reais divulgados no mesmo período do ano passado.

Analistas, em média, esperavam que o banco de origem espanhola apurasse um resultado líquido recorrente de 2,75 bilhões de reais para o trimestre de julho ao final de setembro, segundo dados da LSEG.

A margem financeira bruta -- o ganho de um banco com a diferença entre o que cobra de juros dos clientes e o custo de captação dos recursos -- somou 13,4 bilhões de reais no terceiro trimestre, ante 12,6 bilhões de reais reportados no mesmo período de 2022. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, porém, o indicador mostrou retração, de 1,2%, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira.

O presidente-executivo do Santander, Hector Grisi, afirmou durante conferência sobre os resultados do banco espanhol que espera que a margem financeira da unidade brasileira melhore no atual trimestre ante o terceiro.

O Santander Brasil seguiu mantendo estratégia dos últimos trimestres de "ser mais seletivo" na concessão de crédito, focando em produtos com garantias e clientes menos arriscados.

Segundo o banco, foi essa seletividade que fez a margem financeira recuar 1,2% no trimestre. "No entanto, obtivemos crescimento de volumes e boa performance na margem de passivos, o que nos indica uma perspectiva positiva para os próximos trimestres", afirmou o vice-presidente financeiro do Santander Brasil, Gustavo Alejo, no balanço.

O Santander Brasil divulgou rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROAE) de 13,1% ante expectativas do mercado de 13,2%. Tal desempenho representa uma queda frente ao mesmo período de 2022 (15,6%), mas é melhor do que o reportado no segundo trimestre deste ano (11,2%).

A despesa com provisão para inadimplência somou 5,62 bilhões de reais no período, queda de 6% na comparação com o segundo trimestre.

Já as despesas gerais ficaram praticamente estáveis, mostrando oscilação positiva de 0,9% sobre o segundo trimestre, a cerca de 6 bilhões de reais. Mas seguem em patamar acima do verificado um ano antes, quando as despesas somaram 5,69 bilhões de reais.

O Santander Brasil apurou uma taxa de inadimplência de operações de crédito vencidas há mais de 90 dias de 3% no trimestre passado, abaixo dos 3,3% do segundo trimestre e estável sobre a divulgação de um ano antes para o período. Os indicadores de inadimplência futura também mostraram queda, com o índice de operações vencidas entre 15 e 90 dias recuando de 4,2% para 4%.

A carteira de crédito expandida chegou a 625,49 bilhões de reais no final de setembro, ligeiro avanço de 1,3% na comparação trimestral e acima dos 565,91 bilhões de um ano antes.

"O foco do banco no ajuste do perfil de risco na originação está começando a mostrar resultados, particularmente nas tendências de qualidade dos ativos. Por outro lado, as pressões de NIM (margem financeira) continuam", afirmaram analistas do Citi liderados por Rafael Frade, em relatório a clientes reiterando a recomendação "neutra" para as units do banco.

