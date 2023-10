Rússia diz que ensaiou ataque nuclear retaliatório por terra, mar e ar

MOSCOU (Reuters) - A Rússia testou com sucesso sua capacidade de realizar um ataque nuclear retaliatório maciço por terra, mar e ar, informou um comunicado do Kremlin nesta quarta-feira.

"Lançamentos práticos de mísseis balísticos e de cruzeiro ocorreram durante o treinamento", disse o comunicado.

A TV estatal mostrou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, conversando com o presidente Vladimir Putin sobre o exercício.

A mesma declaração do Kremlin informou que um míssil balístico intercontinental Yars foi disparado de um local de teste no extremo leste da Rússia, que um submarino movido a energia nuclear lançou um míssil balístico do Mar de Barents e que os bombardeiros de longo alcance Tu-95MS testaram mísseis de cruzeiro lançados do ar.

O exercício ocorre em um momento em que a Rússia está envolvida no que considera um impasse existencial com o Ocidente em relação à Ucrânia e em que revoga a ratificação de um tratado de testes nucleares para se alinhar com os Estados Unidos.

(Reportagem da Reuters)