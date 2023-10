Veja motos mais roubadas e furtadas em SP segundo empresa de rastreamento

O uso de motocicletas nos grandes centros tem aumentado a cada dia, sendo utilizadas como alternativa para fugir do trânsito caótico ou como meio de transporte no trabalho dos entregadores. Com mais motos nas ruas, aumenta também o número de furtos e roubos destes veículos, como aponta levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, com base em dados disponibilizado no site da Secretaria da Segurança Pública do Governo de São Paulo.

Segundo o estudo, obtido com exclusividade por UOL Carros, de janeiro a agosto deste ano foram registrados 20.952 casos de roubos e furtos de motocicletas na capital paulista e na Região Metropolitana. No mesmo período de 2022, o total de ocorrências do tipo foi de 14.222.

Se considerarmos somente a capital, houve aumento de 56% nos casos. Em 2022, foram 8.331 ocorrências de roubo e furto na cidade São Paulo, contra 12.956 em 2023.

Nos primeiros oito meses de 2023, a moto mais visada pelos ladrões foi a Honda CG 160, que acumula 6.492 casos de furto ou roubo - quando o bem é subtraído mediante violência ou ameaça. No mesmo período do ano passado, foram 4.167.

Confira abaixo quais foram as 10 motos mais visadas pelos bandidos nestes primeiros oito meses de 2023.

Honda CG 160

Imagem: Divulgação

6.492 roubos ou furtos até agosto de 2023

Yamaha Fazer 250

Imagem: Divulgação

1.188 roubos ou furtos até agosto de 2023

Honda CG 150

Imagem: Divulgação

1.085 roubos ou furtos até agosto de 2023

Honda PCX 150

Imagem: Divulgação

1.026 roubos ou furtos até agosto de 2023

Honda CBX 250 Twister

Imagem: Divulgação

863 roubos ou furtos até agosto de 2023

Honda XRE 300

Imagem: Divulgação

792 roubos ou furtos até agosto de 2023

Honda CG 125

Imagem: Divulgação

710 roubos ou furtos até agosto de 2023

Yamaha XTZ 250 Lander

Imagem: Divulgação

678 roubos ou furtos até agosto de 2023

Honda NXR 160 Bros

Imagem: Divulgação

468 roubos ou furtos até agosto de 2023

Yamaha MT 03

Imagem: Divulgação

447 roubos ou furtos até agosto de 2023

