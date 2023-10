Renault vai investir 300 mi de euros em fábrica de Curitiba para lançamento do Kardian

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O presidente da Renault para a América Latina, Luiz Pedrucci, afirmou nesta quarta-feira que a montadora vai investir 300 milhões de euros em sua fábrica em Curitiba para o lançamento do Kardian, novo carro da marca.

O anúncio foi feito em evento no Rio de Janeiro em que o presidente-executivo da Renault, Fabrice Cambolive, anunciou que a montadora francesa prevê investimento de cerca de 3 bilhões de euros até 2027 e que vai lançar oito veículos fora da Europa até 2027.

A ideia é que a produção do Kardian comece em janeiro e o lançamento nacional ocorra em março de 2024, afirmaram executivos da Renault. Os 300 milhões de euros são destinados para todo o projeto, o que inclui desde a implantação da nova plataforma global e adaptações para produção do motor (1.0 turbo) e da linha de montagem, disse Pedrucci.

Atualmente, a Renault está concluindo investimentos de 2 bilhões de reais realizados nos últimos dois anos no Brasil.

O preço do veículo não foi revelado. O executivo afirmou que o Kardian, baseado na primeira plataforma lançada no Brasil pela Renault nos últimos 15 anos, será exportado a partir do complexo industrial da empresa no Paraná para ao menos 20 países na região da América Latina, que representa o maior mercado da marca fora da Europa.

"O Brasil é o segundo mercado da Renault e a América Latina é importantíssima sendo o maior mercado fora a União Europeia", disse o executivo.

A fábrica da Renault em São José dos Pinhais tem capacidade para produção anual de 330 mil veículos e, de acordo com Pedrucci, não há limitação de capacidade para a fabricação do Kardian.

A montadora, disse Pedrucci, não pretende aposentar nenhum dos modelos atuais por conta da chegada do Kardian. "Pretendemos continuar produzindo o Sandero", disse o executivo.

Segundo ele, como a Renault no Brasil é o maior mercado fora da Europa "com certeza vamos ter todos esses oito produtos previstos, virão para a América Latina”. O executivo se referiu aos lançamentos futuros da marca anunciados por Cambolive, que já comandou a Renault no Brasil, no evento.

O presidente-executivo global da Renault também afirmou que a companhia vai acelerar o processo de eletrificação de seus carros e estimou que até 2027, um em cada três veículos da marca fora do continente europeu será híbrido ou elétrico.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)