Publicidade digital movimenta R$ 16,4 bi no 1º semestre de 2023, diz estudo

A publicidade digital nacional movimentou R$ 16,4 bilhões no primeiro semestre de 2023, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados estão no estudo Digital AdSpend Brasil, produzido pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media.

O que aconteceu?

O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), associação que representa o mercado de publicidade digital no País, divulgou na manhã de hoje (25) os dados do estudo Digital AdSpend Brasil, produzido em parceria com a Kantar Ibope Media.

Segundo o levantamento, a publicidade digital nacional movimentou R$ 16,4 bilhões no primeiro semestre de 2023.

Os números indicam um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O relatório traz dados de investimento em marketing nos meios digitais — o que inclui sites e portais, buscas e as redes sociais.

De acordo com o estudo, comércio (27%), serviços (13%) e mídia (8%) foram os setores que mais investiram em publicidade digital no Brasil no 1º semestre de 2023.

Ainda segundo o Digital AdSpend Brasil, 76% do total investido foram destinados a dispositivos móveis.

O relatório aponta que tal crescimento foi alavancado pelos pequenos e médios anunciantes, que aumentaram em 13% seus investimentos em comparação ao mesmo período do ano anterior.