PM é baleado em tentativa de assalto na zona leste de São Paulo

Um policial militar de 49 anos foi baleado durante uma aparente tentativa de assalto na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu?

O crime ocorreu na rua Professor João de Oliveira Torre, na região do Tatuapé, na manhã de ontem. Câmeras de segurança flagraram a ação.

Nas imagens, é possível ver que um motociclista estaciona o veículo na rua, enquanto outro passa por cima da calçada.

Um pedestre para na calçada para cumprimentar duas mulheres quando o motociclista do veículo estacionado saca uma arma.

O motociclista foge pouco após sacar a arma e uma correria é registrada.

Em poucos segundos, é possível ver o policial baleado correndo para se abrigar dentro de um estabelecimento.

O intuito do suspeito do crime era assaltar um empresário que chegava ao trabalho, segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O policial baleado, que estava de folga, presenciou a abordagem e reagiu, sendo baleado em seguida.

Nas imagens, não é possível ver qual suspeito atira contra o PM. Um deles fugiu em uma motocicleta e o outro abandonou o veículo no local.

Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas.

O estado de saúde dele não foi divulgado, mas ele continuava internado na manhã de hoje, segundo relatório da PM.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 30º DP.