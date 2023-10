Planalto anuncia Carlos Antônio Vieira Fernandes para presidir Caixa no lugar de Rita Serrano

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou nesta quarta-feira a substituição da presidente da Caixa, Rita Serrano, pelo economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo centrão.

O anúncio foi feito em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, depois de uma reunião em que Lula avisou a agora ex-presidente da Caixa de que precisaria de seu cargo.

"Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio", diz o texto.

Carlos Antônio Vieira Fernandes é ex-diretor do Funcef, o fundo de pensão dos servidores da Caixa e ligado ao deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Foi indicado a Lula pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em nome do centrão, em uma negociação que se arrastava desde o meio do ano.

Apesar de ter acertado que o PP ficaria com a presidência da CEF, houve demora em se chegar a um acordo sobre nomes.

De acordo com uma fonte palaciana, o governo também acertou que o centrão deverá poder trocar as diretorias do banco, um dos pedidos feitos a Lula. Pode ficar fora dessa mudança a diretoria de habitação, comandada por Inês Magalhães, que é próxima de Lula e responsável por um dos principais programas do governo, o Minha Casa, Minha Vida.