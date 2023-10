Na zona do rebaixamento, Udinese anuncia retorno de Cioffi

UDINE, 25 OUT (ANSA) - Na zona do rebaixamento da Série A da Itália, a Udinese anunciou nesta quarta-feira (25) o retorno do técnico Gabriele Cioffi, que vai substituir Andrea Sottil no cargo.

O retorno do comandante é bem visto pela diretoria bianconera, pois o toscano conquistou resultados positivos durante sua passagem na temporada 2021/22.

Cioffi, que era auxiliar e ganhou sua primeira oportunidade na elite do calcio depois da demissão de Luca Gotti, assinou um contrato válido até junho de 2024, com opção para o ano seguinte.

O jovem treinador estava em alta quando trocou a Udinese pelo Hellas Verona, time que havia feito uma ótima temporada sob o comando de Igor Tudor. No entanto, o gialloblù não engrenou e Cioffi foi demitido depois de nove rodadas.

Apesar da saída polêmica de Údine, Cioffi voltou aos bianconeri, mas treinará um plantel bem mais empobrecido tecnicamente em comparação com o de 2021/22. O comandante não reencontrará algumas peças importantes de sua primeira passagem, como Beto, Rodrigo Becão, Nahuel Molina, Destiny Udogie e Ignacio Pussetto.

A reestreia de Cioffi sob a liderança da Udinese acontecerá no próximo domingo (29), no U-Power Stadium, contra o Monza. O encontro será válido pela 10ª rodada da liga italiana. (ANSA).

