Maria Ribeiro encontra famosos e ouve segredos em 'Maria vai com os Outros'

Na busca por ouvir histórias que a levassem a algum lugar, a colunista de Universa Maria Ribeiro se joga em uma nova aventura em seu programa "Maria vai com os Outros", que estreia nesta quinta-feira (26/10), no Canal UOL e no YouTube de Universa, às 17h.

Com o Rio de Janeiro como cenário, a atriz, escritora e roteirista literalmente vai com os convidados a diversos lugares e conversa com eles sobre carreira, vida amorosa, família, fofoca, de tudo um pouco. Esse papo ocorre enquanto comem um queijo coalho na praia, tomam um drinque na casa do entrevistado ou curtem um bom samba.

Acompanhe tudo e ouça as confidências que surgem no meio de conversas despretensiosas, já que, como Maria diz na abertura, "ao contrário do filósofo francês, sou do time que acha que gente é o melhor ingresso que existe, então eu vou mesmo, vem comigo".

O programa de estreia traz Júlia Rabello. Em uma caminhada que para no restaurante Flor do Céu, no Alto Leblon, e termina à beira-mar, a atriz e humorista fala como descobriu que queria atuar, de antigos e novos relacionamentos e revela com que famoso adorou trabalhar.

Nos próximos episódios, Maria entrevista os atores Amora Mautner e Ícaro Silva, o diretor e roteirista Daniel Filho, a atriz Carla Cristina e o colunista de Ecoa Edu Carvalho. As atrizes Paula Burlamaqui, Marcella Rica e Valentina Bandeira também participam desta temporada.

"O programa traz todo humor, sagacidade e simpatia da Maria Ribeiro em encontros únicos com pessoas especiais. Estamos muito orgulhosos", diz Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

Além de "Maria vai com os Outros" e da coluna, publicada toda terça-feira — com versões em vídeo também no YouTube e nas redes sociais —, Maria Ribeiro comanda uma live nessas plataformas às segundas-feiras, ao lado de Andressa Zanandrea, editora-chefe de Universa. Toda semana Maria e as outras colunistas da marca — Cristina Fibe, Cris Guterres, Ana Canosa e Natalia Timerman — falam de temas atuais e importantes para as mulheres, com a participação de convidados famosos e pessoas da audiência.

"Maria vai com os Outros" vai ao ar toda quinta, às 17h, no canal de Universa no YouTube e no UOL Play.