Por menos de R$ 400, este projetor transformou minha sala num cinema

Fazia um tempo que eu desejava uma solução para assistir a filmes e a séries numa tela maior sem precisar comprar uma TV. Até que vi numa rede social várias pessoas falando do miniprojetor Magcubic. Os relatos virais eram basicamente os mesmos: "Consegui transformar a sala da casa num cinema pagando pouco".

Fui convencida. Resolvi então investir no projetor para ver se ele era tudo isso mesmo que falavam. Estou usando o aparelho há cerca de três semanas e considero uma boa compra até o momento.

Pontos positivos do projetor

Valor. O aparelho custa menos de R$ 400. É um investimento baixo comparado a outros projetores e e muito mais barato do que modelos de smart TV. Dependendo do objetivo de uso, vai sanar suas necessidades.

Praticidade. Pequeno, portátil e permite que você assista tanto na parede, como no teto.

Conforto. É possível usar na sala, no quarto ou até em áreas externas (com a iluminação adequada). É só ter uma parede ou teto branco.

Versatilidade. Dá para ver novela, jogo de futebol e acessar os principais streamings direto do aparelho, como Netflix, HBO e outros.

Qualidade da imagem. Atendeu minhas expectativas diante do espaço que tenho. A imagem pode ser configurada entre 40 e 200 polegadas, com largura mínima de 1 metro e máxima de 5 metros.

Usabilidade. Achei ótima a variedade de aplicativos que posso fazer download a partir do próprio projetor. Isso me trouxe mais praticidade e menos conexões na tomada.

Projetor Magcubic transformou minha sala em um cinema Imagem: Duda Belotto/Colaboração UOL

Pontos de atenção

Som. A potência é de 5 watts. Em minha experiência achei o áudio ok. Mas para ter uma experiência mais perto da de um cinema em casa, o melhor é usar uma caixa de som integrada ao projetor.

Outras características

O projetor oferece funções autofoco direto na estrutura do dispositivo.

O aparelho possui entradas HDMI e USB.

Funciona com 8000 lúmens (unidade de medida referente ao fluxo luminoso da lâmpada) — Um fluxo luminoso de 150 lumens, por exemplo, é suficiente para iluminar uma sala de 10 m².

Vem com um controle remoto para você ligar, desligar, aumentar, diminuir volume e configurar ou escolher o aplicativo que quer usar.

A promessa de vida útil da fonte de luz de até 50.000 horas, segundo a empresa.

Ele possui função Bluetooth de 5.0 e conexão via wi-fi.

Projetor Magcubic pode ser usado para projetar imagens na parede ou no teto Imagem: Duda Belotto/Colaboração UOL

Mais detalhes da experiência

Assim que o aparelho é ligado, é possível ver os aplicativos da Netflix, do YouTube e do Google Play. O aparelho também permite fazer download de outros serviços de streaming pelo próprio projetor.

Para configurar o wi-fi e usar o cabo HDMI foi bem fácil. O aparelho é bastante intuitivo.

Como uma boa sala de cinema, é necessário que o ambiente esteja bem escuro para ter uma melhor experiência.

Para quem é o produto

Levando em conta o que o projetor Magcubic entrega e o seu preço, realmente há um ótimo custo-benefício para qualquer pessoa que tenha um espaço em casa adequado para usá-lo.

O local precisa estar livre de quadros e decorações, por exemplo, para não ter interferências na imagem. O uso também é ideal em ambientes com pouca iluminação. Se for usado de dia, o espaço precisa ter alguma forma de reduzir a entrada de luz, como cortinas que escurecem o ambiente.

Como o som tem suas limitações, se a casa for grande, o uso de uma caixa de som integrada será necessário para a experiência ficar melhor. Neste caso, será preciso investir também nesse dispositivo se você não tiver.

