Macron diz que "intervenção terrestre maciça" em Gaza seria um erro para Israel

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse acreditar que seria um "erro" para Israel se o país lançasse uma "intervenção terrestre maciça" em Gaza, embora Macron tenha reafirmado o direito de Israel de se defender.

"A França reconhece o direito de Israel de se defender. Em relação a uma intervenção terrestre, se ela for totalmente direcionada contra grupos terroristas, essa é uma escolha que ele (Israel) tem, mas se for uma operação maciça que colocaria em risco as populações civis, nesse caso, acho que seria um erro para Israel", disse Macron a repórteres no Egito.

Macron acrescentou que um total de 31 cidadãos franceses já haviam morrido em decorrência dos ataques do Hamas em Israel no início deste mês.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta, Jean Terzian)