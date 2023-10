Líderes de Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica discutem como alcançar "vitória"

BEIRUTE (Reuters) - O chefe do grupo libanês Hezbollah reuniu-se com importantes líderes das facções militantes palestinas Hamas e Jihad Islâmica e discutiu o que sua aliança precisa fazer para "alcançar uma vitória real para a resistência", disse o Hezbollah nesta quarta-feira.

Parte de uma aliança regional apoiada pelo Irã, o Hezbollah, fortemente armado, tem trocado disparos diariamente com as forças israelenses ao longo da fronteira israelense-libanesa desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.

A reunião contou com a participação de Sayyed Hassan Nasrallah, do Hezbollah, do vice-chefe do Hamas Saleh al-Arouri, e do chefe da Jihad Islâmica Ziad al-Nakhala, informou o Hezbollah em um comunicado. Não foi informado quando a reunião foi realizada.

"Foi feita uma avaliação das posições internacionais que estão sendo tomadas e o que as partes do Eixo de Resistência precisam fazer (...) para obter uma vitória real para a resistência em Gaza e na Palestina e para interromper a agressão brutal", disse o Hezbollah.

"Houve um acordo sobre a continuidade da coordenação."

O Hezbollah anunciou na quarta-feira que mais dois de seus combatentes foram mortos, aumentando o número de mortos em suas fileiras para 40 combatentes desde o início do conflito.

(Por Tom Perry)