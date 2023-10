Caldo de carne e dieta de 2 etapas: o que fez Joice Hasselmann perder 22 kg

Do UOL, em São Paulo*

Joice Hasselmann, 45, mostrou o resultado da sua transformação radical de hábitos, que a fez perder 22 kg em três anos. A reeducação, que impressiona os seguidores da jornalista pelos resultados, incluiu uma sem açúcar e uma rotina pesada de exercícios — tudo compartilhado no perfil do Instagram "Bem-Estar com Joice".

A ex-deputada federal decidiu mudar o estilo de vida em março de 2020, quando passou por uma cirurgia de emergência e perdeu o útero devido a uma forte hemorragia. Após o susto, Joice decidiu transformar a alimentação.

"Tive um pico de estresse em fevereiro de 2020, no Carnaval, que me levou a uma hemorragia de útero. Sempre tive problema com sangramento intenso, mas nunca naquele nível, e acabei perdendo o útero. Fiz uma cirurgia às pressas e fui parar na UTI. Ainda na unidade de terapia intensiva, decidiu adotar hábitos melhores, sobretudo na alimentação", contou ela à época.

A deputada contou que perdeu o controle sobre a própria saúde em 2018, durante a campanha para deputada federal. Eleita, virou líder do governo no Congresso em 2019 e viajava muito, o que a obrigava a fazer muitas refeições no aeroporto — sob o forte estresse, ela deixou de praticar atividades que gostava, como boxe, muay thai e musculação.

Se eu continuasse da forma como estava, sem nenhum cuidado com o meu corpo e a mente, não teria um final feliz comigo mesma.

Joice Hasselmann

A dieta de Joice Hasselmann

Primeira etapa: restritiva

Hasselmann perdeu 7 kg com dieta líquida, que durou 40 dias Imagem: Reprodução/Instagram

A jornalista teve alta do hospital em março de 2020 e adotou uma dieta limitada. Aproveitou o período de restrições do pós-cirúrgico para comer apenas sopas proteicas. Eram os caldos brodos — preparações com ossos e cartilagens de animais como boi, peixe e frango cozidos em água por longos períodos.

Em 40 dias de dieta líquida, foram 7 kg a menos, em uma fase definida por ela como um "período de ataque": vendo os resultados na balança e no corpo, ficou estimulada a continuar.

Joice afirma que não usou nenhuma medicação para perder peso e confessou que não teve auxílio de profissionais para definir a dieta, apesar de ter feito acompanhamento com nutrólogos e nutricionistas por anos — o que é sempre importante para adequar as refeições às necessidades, preferências e perfil nutricional de cada um, sem colocar a saúde em risco.

Segunda etapa: mais alimentos no prato

Depois da fase muito restrita, Joice migrou para uma dieta a longo prazo. A paixão por cozinhar ajudou a jornalista a começar a reeducação.

Todo começo de dieta tem dificuldade, não é fácil, porque realmente é uma mudança de hábito. E se você fizer uma dieta que não é saborosa, que não te agrade, você não vai conseguir manter.

Na segunda etapa, chegaram os legumes, verduras, frutas e proteínas extras. Aos poucos, ela inseriu outros alimentos à dieta, como os grãos. Já em um ano e meio, Joice tinha perdido os 22 kg.

'Guia' de Joice inclui todo tipo de alimento, mas com moderação

Priorizar a alimentação saudável e caseira é a premissa da ex-deputada. Para isso, ela segue alguns princípios:

Joice come o que quiser, mas em quantidades menores do que antes.

Foi-se a época em que eu sentava e comia uma pizza inteira. Quando tô com vontade de comer uma pizza, como uma fatia e meia, no máximo duas.

Ela faz cinco refeições por dia e come de três em três horas — a ex-deputada não gosta de ficar muito tempo em jejum, porque se sente mal. "Eu prefiro porcionar as minhas refeições e comer a cada três horas, do que comer uma refeição maior e fazer jejum na sequência."

No intervalo das grandes refeições, opta por lanchinhos: oleaginosas, queijo branco, barras de proteína e iogurte com granola, por exemplo.

Limitou o consumo de refrigerante, suco de caixinha, açúcar e frituras do cardápio. "Deixei de comer e não sinto falta. Se quero um chocolate, vou comer o amargo e, mesmo que seja o ao leite, por exemplo, eu vou comer um quadradinho, porque reduzi muito os doces e o meu paladar mudou."

Faz as próprias refeições e evita comer fora de casa. Joice organiza o cardápio e prepara as marmitas da semana com a filha, aos sábados e domingos.

Fazer a minha própria comida foi essencial para eu passar pelo processo de emagrecimento e manter uma vida saudável, sem o famoso efeito iô-iô na balança. A minha reeducação foi duradoura porque é gostosa. Dieta com sofrência não funciona.

Joice diz também maneirar no sal, enquanto "ostenta" com outros temperos. "Árabes, indianos, marroquinos, brasileiros. Eu abuso de todos os tipos. A minha casa é o mercado cerealista de temperos, tem muita coisa."

Exercícios também entraram na rotina de Joice com incentivo da irmã fisiculturista Imagem: Reprodução/Instagram

À medida que a alimentação mudava, outra transformação ganhava força: o retorno aos exercícios físicos. Esse papel ficou a cargo de Cristina, irmã de Joice, que é fisiculturista e especialista em transformação corporal.

"Ela me ajudou a montar treinos e voltar a treinar, a me estimular para isso e hoje eu tenho um profissional que me acompanha nessa rotina."

Alimentação no dia a dia

A VivaBem, a jornalista destacou opções do que costuma comer durante o dia. Ela também compartilhou as receitas da granola que prepara e do suco verde. Veja abaixo:

Senti só efeitos bons [desde o início da reeducação], foi muito acertada a decisão de voltar para uma vida saudável. Senti muito mais disposição, melhora na libido, vontade de fazer coisas que não fazia, de voltar a treinar. É uma melhora global que a gente sente quando leva a sério esse processo.

*Com informações de matéria de 15/03/2023