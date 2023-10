'Jamais pense pequeno': as dicas de Schwarzenegger para alcançar objetivos

Um dos maiores fisiculturistas da história, estrela de cinema, político. Arnold Schwarzenegger já desempenhou muitos papéis. Agora, aos 76 anos, ele lança o livro de autoajuda "Seja Útil: 7 Ferramentas Para a Vida" (editora Sextante), no qual dá algumas dicas baseadas em suas próprias experiências.

"Escrevi este livro porque acredito que todos podem se beneficiar das ferramentas que usei em cada uma das fases da minha vida e porque acredito que todos nós precisamos de um mapa confiável para chegar à vida que sempre sonhamos ter", diz.

A seguir, confira alguns dos seus ensinamentos.

Tenha uma visão clara

Para ele, a visão é o fator mais importante. Ter uma visão clara é saber como você quer que sua vida seja e ter um plano para conquistar esse objetivo. A partir disso, é mais fácil entender se uma decisão será benéfica ou não, com base no fato de ela aproximar ou afastar você dos rumos que deseja que sua vida tome. "A imagem mental do seu futuro ideal fica mais embaçada ou mais nítida por causa dessa atitude que você está prestes a tomar?", questiona.

Como criar uma visão do zero? Arnold acredita que há dois métodos. Você pode começar aos poucos e ir fazendo acréscimos até uma imagem ampla e clara se revelar. Ou pode começar com uma imagem mais ampla e, como a lente de uma câmera, ir dando zoom até uma imagem clara entrar em foco.

Foi assim que aconteceu com ele, quando aos 10 anos começou a estudar em Graz, cidade grande perto do vilarejo onde nasceu, na Áustria, e tudo que via remetia aos Estados Unidos. "Parecia que eu encontrava os fatos mais incríveis sobre os EUA onde quer que eu olhasse: nas aulas da escola, nas capas de revista, nos noticiários que passavam antes dos filmes no cinema. Eu sabia: aquele era o meu lugar", conta.

Ainda que no começo não soubesse o que faria lá, aos poucos, outros momentos de inspiração o marcaram —como brincar de gladiador no parque com os amigos e ler matérias do jornal sobre um levantador de peso que quebrara recordes— e se juntaram não apenas para criar a primeira visão que teve, mas para deixá-la mais clara e nítida, o que daria algo específico para almejar nos anos seguintes.

É óbvio que não é tão fácil, mas é bem simples, e é um processo que você pode iniciar olhando para o passado e pensando de forma bem ampla nas coisas que você amava. Suas obsessões são uma pista da visão mais antiga que teve para si mesmo, caso você tivesse prestado atenção nelas desde o começo. Arnold Schwarzenegger

Se estiver se sentido empacado e com dificuldade para elaborar uma visão clara para a vida que deseja, a dica é criar pequenos objetivos para si mesmo.

Não se preocupe com as coisas importantes e mais complexas agora. Foque em fazer melhorias e acumular conquistas a cada dia. Podem ser objetivos de treino, de nutrição. Podem ser objetivos de networking, de leitura ou de organização da casa. Comece a fazer coisas de que gosta ou que lhe deem orgulho de ter realizado. Faça essas coisas todos os dias, com um pequeno objetivo atrelado a elas, e observe como isso muda seu foco. De repente, você se pegará encarando a vida de outra forma. Arnold Schwarzenegger

Jamais pense pequeno

No fim de 1987, depois de oito filmes, Arnold já era um astro de filmes de ação. Ele tinha chegado ao topo. Era isso que todo mundo dizia: jornalistas, executivos do cinema, agentes, seus amigos.

"Eles falavam como se o trabalho tivesse chegado ao fim. Como se não houvesse mais nada a provar. 'O que falta o Arnold fazer agora?', perguntavam, parecendo maravilhados com tudo que eu havia conquistado, como se não conseguissem imaginar nenhuma outra coisa que me restasse fazer", diz Schwarzenegger. Mas, segundo ele, eles estavam pensando pequeno.

"Meus objetivos tinham evoluído. Outra imagem maior havia entrado em foco para mim. Eu não queria ser apenas um astro de filmes de ação com alto faturamento na bilheteria. Queria ser protagonista. Queria ser o ator mais bem-pago do mercado", relembra.

Para isso, precisava mostrar às pessoas que havia mais nele do que apenas músculos. Tinha que mostrar seu lado sentimental, dramático, engraçado, seu lado humano. Então decidiu fazer comédias, ainda que ninguém considerasse isso uma boa ideia. "Quando você chega ao topo da montanha, ganha uma nova perspectiva sobre o resto da sua vida. Você vê novos desafios que estavam fora de vista e encara velhos desafios de novas formas", diz.

Após o sucesso de "O Exterminador do Futuro" e "O Predador", fez a mudança para a comédia e estrelou "Irmãos Gêmeos" e "Um Tira no Jardim de Infância", e cada um deles foi o maior filme de sua carreira até aquele momento.

Como lição, ele enfatiza: pense grande. "Por que almejar o mediano? Por que se contentar com 'bom o suficiente' antes de se esforçar para ver do que você é capaz? O que você tem a perder? Sonhar alto não exige mais energia do que ter sonhos pequenos."