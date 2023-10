Irã proíbe atrizes de trabalhar por aparecer em público sem véu

As autoridades iranianas anunciaram, nesta quarta-feira (25), que proibiram pelo menos 12 atrizes de trabalhar depois que apareceram em espaços públicos sem o véu obrigatório na República Islâmica.

"Quem não respeita a lei, não poderá trabalhar", disse aos jornalistas o ministro da Cultura e da Orientação Islâmica, Mohamad Mehdi Esmaili.

Na terça-feira (24), a imprensa iraniana informou que atrizes que violaram as regras sobre a exigência do uso do véu islâmico estão proibidas de atuar em filmes, incluindo nomes conhecidos como Taraneh Alidoosti, Katayoun Riahi e Fatemeh Motamed-Aria.

Desde a morte sob custódia policial da jovem iraniana Mahsa Amini, de 22, no ano passado, presa por violar o rigoroso código de vestimenta feminino, o país registra uma onda de manifestações nas ruas.

Centenas de pessoas, incluindo membros das forças de segurança, morreram durante os protestos, e milhares foram detidas por participarem desses atos. Para as autoridades iranianas, trata-se de "distúrbios" orquestrados por países ocidentais.

Durante os protestos, várias atrizes e celebridades apareceram sem véu em imagens publicadas nas redes sociais.

Taraneh Alidoosti - que já foi presa em 2022 por apoiar os protestos - é uma das atrizes mais conhecidas do Irã e já apareceu em filmes com o renomado diretor Asghar Farhadi, incluindo o vencedor do Oscar "O apartamento".

No Irã, as mulheres são obrigadas a cobrir o pescoço e a cabeça desde 1983, após a Revolução Islâmica de 1979.

