Furacão Otis atinge México com ventos e chuvas fortes

ACAPULCO, 25 OUT (ANSA) - O furacão Otis, definido como "potencialmente catastrófico" pelas autoridades dos Estados Unidos, atingiu a costa oeste do México com chuvas intensas e ventos de até 270 km/h.

O fenômeno, que em algumas horas passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 (atualmente na categoria 4), tocou o solo na cidade litorânea de Acapulco.

A prefeita do município mexicano, Abelina López, confirmou que todos estão em "alerta máximo". Ela ainda pediu para os moradores ficarem em suas casas ou encontrarem refúgio nos abrigos de emergência.

A Conagua, agência nacional de águas do país, revelou que ondas de seis a oito metros poderão atingir várias localidades dos estados de Guerrero, onde fica Acapulco, e Oaxaca.

Ainda não há relatos de vítimas ou danos estruturais, mas algumas partes de Guerrero já estão sem energia elétrica. As escolas do estado mexicano também cancelaram as aulas desta quarta-feira (25). (ANSA).

