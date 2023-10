Furacão Otis atinge Acapulco após chegar ao México como tempestade de categoria 5

Por Javier Verdin

ACAPULCO, México (Reuters) - O furacão Otis atingiu o balneário mexicano de Acapulco como tempestade de categoria 5 na madrugada de quarta-feira, destruindo hotéis e fazendo com que os turistas corressem para se abrigar, ao chegar à costa sul do Pacífico com chuvas torrenciais e ventos fortes.

Vídeos postados nas redes sociais mostraram quartos destruídos pela passagem do furacão, tetos e paredes abertos e carros parcialmente submersos em águas de enchentes, conforme o Estado de Guerrero, no sul do país, acordava com a desordem deixada pelo Otis.

Imagens de um hospital nas mídias sociais mostraram enfermeiros tirando pacientes de seus quartos para mantê-los a salvo do Otis, que se fortaleceu inesperadamente rápido no mar e atingiu a costa com ventos de 266 km/h.

Um dos furacões mais fortes que já atingiram a região, Otis chegou à costa com força de categoria 5 antes de enfraquecer rapidamente para uma tempestade de categoria 4. Sua força diminuiu ainda mais à medida que se deslocava para o interior e, no meio da manhã, era de categoria 1.

O presidente Andrés Manuel López Obrador disse que não havia relatos imediatos de vítimas causadas pela tempestade, mas advertiu que as autoridades estavam com dificuldades para obter atualizações.

"O furacão ainda está afetando a área e as comunicações estão completamente interrompidas", disse ele aos repórteres em uma coletiva de imprensa regular do governo.

Otis permanece sobre o Estado de Guerrero e continuará a gerar chuvas fortes em grande parte da região, informou a agência nacional de água do México, Conagua, em um comunicado.

Autoridades de proteção civil do México informaram que houve falta de energia em Guerrero, enquanto os voos de e para Acapulco foram suspensos e as aulas canceladas devido ao Otis, que abalou hotéis, forçando os turistas a se refugiarem.

(Reportagem de Javier Verdin em Acapulco e Brendan O'Boyle na Cidade do México)