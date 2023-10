Florença receberá largada inédita do Tour de France na Itália

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Com largada inédita na Itália, os organizadores do Tour de France, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial, divulgaram nesta quarta-feira (25) o percurso da edição de 2024.

O próximo Tour de France terá início em Florença, que receberá uma etapa de 205 quilômetros que termina em Rimini, além de sete subidas e uma breve passagem por San Marino.

Na sequência, os ciclistas percorrerão outros 200 quilômetros entre as cidades de Cesenatico e Bolonha, passando também pela emblemática Ímola.

Por fim, a terceira e última etapa completa em território italiano será um percurso de 225 quilômetros entre Piacenza e Turim. A quarta prova terá início em Pinerolo, na região do Piemonte, mas terminará em Valloire, na França.

Além das três etapas e meia na Itália, outra importante novidade do próximo Tour de France é a inédita conclusão em Nice. A competição nunca havia sido encerrada fora da região de Paris, mas isso acontecerá em virtude dos Jogos Olímpicos na capital francesa.

A participação italiana no prestigiado torneio será entre 29 de junho e 2 de julho, sendo que o Tour de France acabará somente no dia 21 de julho, com uma etapa de 34 quilômetros entre Mônaco e Nice.

O governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, afirmou que a passagem dos competidores pela região será uma "oportunidade extraordinária" para a Itália.

"É um sonho se tornando realidade. Estamos prontos para receber o Tour de France, resultado de um trabalho de equipe excepcional ao longo dos últimos três anos", celebrou.

O último atleta italiano a conquistar a competição foi Vincenzo Nibali em 2014. Antes dele, Marco Pantani havia sido o último campeão azzurro, feito protagonizado em 1998. (ANSA).

