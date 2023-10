Filha de Berlusconi nega envolvimento em caso de ex de Meloni

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Marina Berlusconi, filha do ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, negou nesta quarta-feira (25) que tenha tido qualquer papel no vazamento dos vídeos com frases sexistas que culminaram na separação da primeira-ministra Giorgia Meloni e do jornalista e apresentador Andrea Giambruno.

"Li e ouvi de tudo nos últimos dias: bastidores inventados, reconstruções totalmente privadas de sentido lógico e até contraditórias. A única verdade é que tenho muita estima por Giorgia Meloni. Ela é capaz, coerente, concreta", disse Marina, presidente da Fininvest, holding que controla as empresas da família Berlusconi, incluindo os canais de TV da rede Mediaset.

"Aprecio Meloni no plano político e também como mulher, ainda mais nos últimos dias", acrescentou a executiva.

Na semana passada, o programa de humor "Striscia la Notizia", da emissora Canale 5, divulgou vídeos que mostram frases sexistas ditas por Giambruno fora do ar no estúdio de seu programa na televisão, o "Diario del Giorno", transmitido pelo canal Rete 4. As duas emissoras são de propriedade da Mediaset.

Nas gravações, Giambruno aparece perguntando para uma colega se ele poderia por a mão na própria genitália enquanto falava com ela e afirmando que tinha um caso com outra mulher. "Todos na Mediaset sabem. Mas estamos buscando uma terceira participante, vamos fazer um threesome [relação a três], talvez um foursome [relação a quatro]", disse o jornalista na ocasião.

No dia seguinte, Meloni anunciou o fim do relacionamento com Giambruno, pai de sua única filha, Ginevra, de sete anos. Os dois não eram casados no papel.

Após a separação, o jornalista também deixou o time de apresentadores do "Diario del Giorgno" e se tornou alvo de um procedimento disciplinar na ordem dos jornalistas da Itália.

(ANSA).

