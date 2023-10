Festival de Cinema Italiano divulga seleção da 18ª edição

SÃO PAULO, 25 OUT (ANSA) - Com início no próximo dia 8 de novembro, o Festival de Cinema Italiano divulgou nesta quarta-feira (25) a lista completa dos 32 filmes que compõem a seleção, entre longas inéditos e comédias clássicas italianas.

Até o dia 9 de dezembro, o público poderá assistir aos filmes em 91 salas em mais de 60 cidades em todas as regiões do Brasil, e também no streaming.

Entre os 16 lançamentos, há os dramas "A Invenção de um Crime" (Il Signore delle Formiche, 2022), de Gianni Amelio; "Billy" (2023), de Emilia Mazzacurati; "Contos de Domingo" (I Racconti Della Domenica, 2022), de Giovanni Virgilio; "Orlando" (2022), de Daniele Vicari; "Primadonna" (2022), de Marta Savina; e "Um Amor de Domingo" (La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario, 2023), de Pupi Avati.

Há também os já anunciados "A Sombra de Caravaggio" (L'Ombra di Caravaggio, 2022), drama de época dirigido por Michele Placido, e cinco produções pré-selecionadas pela Itália na escolha pelo candidato a representar o país na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024: "Ainda Temos o Amanhã" (C'è Ancora Domani, 2023), de Paola Cortellesi; "A Terra das Mulheres" (La Terra delle Donne, 2023), de Marisa Vallone; "A Última Noite de Amore" (L'Ultima Notte di Amore, 2023), de Andrea Di Stefano; "Obrigado, Rapazes" (Grazie Ragazzi, 2023), de Riccardo Milani; e "O Retorno de Casanova" (Il Ritorno di Casanova, 2023), de Gabriele Salvatores.

Também serão apresentadas as comédias "As Minhas Garotas de Papel" (Le Mie Ragazze di Carta, 2023), de Luca Lucini; "A Última Vez que Fomos Crianças" (L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini, 2023), de Claudio Bisio; e "O Primeiro Dia da Minha Vida" (Il Primo Giorno Della Mia Vita, 2023), de Paolo Genovese; além do thriller "O Homem na Estrada" (L'Uomo Sulla Strada, 2022), de Gianluca Mangiasciutti.

Na retrospectiva, poderão ser assistidos "A Trapaça" (Il Bidone, 1955), de Fellini; "Brancaleone nas Cruzadas" (Brancaleone alle Crociate, 1970) e "Parente É Serpente" (Parenti Serpenti, 1992), Mario Monicelli; "Mimi, o Metalúrgico" (Mimí Metarllugico, Ferito Nell' Onore, 1972), e "Por um Destino Insólito" (Travolti da an Insolito Destino nell'Azzurro Mare d'Agosto, 1974), da cineasta vencedora de um Oscar Honorário, Lina Wertmüller; e "Pato com Laranja" (L'Anatra all'Arancia, 1975) e "Arturo De Fanti Bancário e Precário" (Rag. Arturo De Fanti Bancario-Precario, 1980), de Luciano Salce, que chegou a trabalhar alguns anos na Vera Cruz, no Brasil.

Um dos pais da comédia italiana, Dino Riso aparece com "Pobres mas... Belas" (Poveri Ma Belli, 1957), e "Esses Nossos Maridos" (I Nostri Mariti, 1966).

Também estão na programação os clássicos "Golpe dos Eternos Desconhecidos" (Audace Colpo dei Soliti Ignoti, 1959); "Venha Tomar Café Conosco" (Venga a Prendere il Caffè... Da Noi, 1970); "O Gato" (Il Gatto, 1977); "Rugantino, o Conquistador" (Rugantino, 1973); e "Berlinguer, I Love You" (Berlinguer, ti Voglio Bene, 1977).

Por fim, serão projetados "Amor à Italiana" (Amore all'Italiana, 1966) e "A Propriedade Não É Mais um Roubo" (La Proprietà Non È Più un Furto, 1973), respectivamente.

Mais detalhes estão disponíveis no site do festival, https://festivalcinemaitaliano.com/. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.