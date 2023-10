Explosões danificam janelas em usina nuclear na Ucrânia; operações não são afetadas, diz AIEA

(Reuters) - Fortes explosões perto da área da usina nuclear ucraniana de Khmelnytskyi danificaram as janelas das instalações durante a noite, mas não afetaram as operações da usina ou sua conexão com a rede, disse o órgão de vigilância nuclear da ONU nesta quarta-feira.

As explosões cortaram temporariamente a energia de algumas estações de monitoramento de radiação fora do local, acrescentou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"O fato de que várias janelas no local foram destruídas mostra o quão perto estava. Da próxima vez, talvez não tenhamos a mesma sorte", disse o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)