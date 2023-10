Entre pop e r&b, a voz lasciva e profunda da cantora francesa Ehla

A cantora francesa Ehla vem de uma família de músicos. Irmã mais velha da estrela do pop Clara Luciani, ela é menos famosa, mas não menos talentosa.

A carreira de Léa Luciani - ou simplesmente Ehla - teve início em 2013, após a vitória no programa de talentos Popstars na TV francesa. Regada a um estilo que mistura pop, r&b e soul, sua voz lasciva e profunda conquistou rapidamente o público.

Em 2020, graças à faixa "Pas d'ici", integrada à trilha sonora da série "Emily in Paris", Ehla despontou para o mundo. Seu primeiro álbum, "Pause", lançado neste ano, foi aplaudido pela crítica. É dele que sai a faixa escolhida pela programação musical da RFI, "Le dessert em premier". Aumente o som!

Ouça o Balada Musical clicando no player acima ou acesse-o no Spotify ou no Deezer.