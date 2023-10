Dívida pública da China está em nível razoável e riscos são controláveis, diz vice-ministro

A dívida pública da China está em um nível razoável, apesar do aumento neste ano, e os riscos são controláveis, afirmou o vice-ministro de Finanças, Zhu Zhongming, acrescentando que ainda há espaço para emissão adicional de títulos do governo.

Em coletiva de imprensa, Zhu apontou que o planejamento revisado e aprovado pelo governo da China prevê um crescimento da dívida fiscal de 3,88 trilhões de yuans (US$ 530 bilhões) para 4,88 trilhões de yuans (US$ 667 bilhões), após a decisão de emitir 1 trilhão de yuans (US$ 137 bilhões) em títulos do Tesouro chinês neste ano. "A taxa de dívida fiscal deve aumentar de 3% para cerca de 3,8%", detalhou o vice-ministro.

Segundo ele, a emissão dos fundos em títulos deve impulsionar a demanda doméstica e consolidar a recuperação da economia da China. "Ao mesmo tempo, também vamos monitorar a situação macroeconômica e o mercado de títulos, controlaremos razoavelmente o ritmo da emissão de títulos do tesouro e condicionaremos o progresso da emissão ao uso dos fundos", relatou Zhu.