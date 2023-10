Cidade italiana terá exposição com obras do brasileiro Kobra

SÃO PAULO, 25 OUT (ANSA) - A cidade de Pisa, na Itália, vai inaugurar na próxima quinta-feira (26) uma exposição com obras do artista brasileiro Eduardo Kobra.

As telas originais do paulistano ficarão expostas até o dia 7 de janeiro de 2024 no Palazzo Blu, localizado no centro histórico do município toscano.

Em uma publicação nas redes sociais, Kobra afirmou que preparou obras que "dialogam com o trabalho de grandes mestres da arte do século 20", pois está em cartaz no local mostras com pinturas de Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró e outros importantes nomes da arte.

O artista também revelou que estará pessoalmente no Palazzo Blu para apresentar suas obras.

Kobra será um dos grandes protagonistas do Festival della Strada, em Pisa, que promoverá até janeiro de 2024 diversas exposições, palestras, workshops e criação de novos murais.

(ANSA).

