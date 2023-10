Chico Barney comenta calvície e como foi decisão de raspar a cabeça 'na 0'

É senso comum achar que a calvície é um estado típico de homens com mais de 50 anos, mas as principais vítimas do problema são, na verdade, os homens no auge da juventude. O jornalista e colunista de Splash Chico Barney tinha 25 anos quando percebeu que a linha de seus cabelos estava avançando para a parte de trás da cabeça.

As "entradas" começaram na região frontal e avançaram rapidamente para o cocuruto, um sinal comum da alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície. "Ali, eu já imaginava que ia ser como sou hoje", relembrou o apresentador, em participação especial no quinto episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem.

"É o segundo assunto pelo qual as pessoas se lembram de mim com mais frequência. Tem a TV, o reality show, mas muita gente se refere a mim como o careca chato do Twitter ou o careca desagradável do UOL, então é uma questão realmente que faz parte do meu dia a dia, a tal da calvície", brincou.

Chico contou que, apesar de o seu cabelo ter começado a cair cedo, a decisão de raspar completamente a cabeça veio muito tempo depois. A primeira dificuldade, diz ele, foi aceitar que estava ficando careca.

Tem aquela fase que a gente contempla a finitude da vida, percebe que o tempo está passando, que a gente não para de mudar o tempo todo e eu tive um certo galho de "pô, como que vai ser? Será que eu vou ser careca mesmo?". Chico Barney

A calvície tem origem genética e é mais frequente em homens, explicou a dermatologista Cristine Carvalho, que também participou do programa. "A perda dos cabelos pode começar a partir dos 18 anos, mas a média é aos 25", disse a médica.

A queda dos fios é percebida na parte superior e frontal da cabeça, dando a impressão de que a testa está maior. Já nas mulheres, atinge a parte superior e a coroa da cabeça.

A condição é hereditária, mas a existência de um ou mais casos na família não significa que, necessariamente, a calvície se manifestará. O cenário, contudo, é comum —e foi o que aconteceu com a família de Chico.

"Na minha família, a calvície não pulou nenhuma geração, nem por parte de pai nem por parte de mãe. Até minha avó era meio careca, então não tinha muito pra onde fugir".

Chico disse que decidiu raspar a cabeça assim que percebeu que tinha o problema, mas a decisão de passar a máquina zero nos cabelos é mais recente.

Hoje em dia, eu raspo em casa, com a gilete e tal pra não ter realmente esse problema, para pelo menos ser um careca liso, porque eu acho que a pior coisa que tem é quando a gente não se aceita. Chico Barney

Para ele, atores como Bruce Willis e Jason Statham ajudaram a quebrar a imagem construída pela mídia de que o careca seria o vilão. "E agora tem eu também. Tenho certeza que muitos futuros calvos ainda vão se inspirar em mim e espero ser um bom exemplo para todos. Força aí galera, piora", brincou.

Não existe cura para a calvície, mas quanto antes o problema for diagnosticado mais é possível retardar a perda gradativa dos fios. A dermatologista Cristine Carvalho explicou que, com o tratamento, dá para "segurar a evolução" do problema, para que o paciente, caso seja de sua vontade, não fique calvo tão cedo.