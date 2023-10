Carros elétricos: medir 'vida' da bateria vira desafio no mercado de usados

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada hoje (25). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Carros elétricos não são tão recentes, mas a sua popularização sim e ainda não sabemos como será a recepção desses modelos que estão chegando só agora ao mercado de usados. A principal questão é o estado das baterias, já que essas peças representam cerca de 40% do valor do carro todo.

Trata-se de uma experiência completamente diferente em relação aos carros a combustão, em que, pelo estado geral do veículo, é possível avaliar o preço. No elétrico, saber a autonomia e quanto de carga a bateria está segurando ainda é um mistério.

Qual é a solução?

Para isso, algumas startups estão criando formas de fazer essa medição. Uma delas é a Altelium, do Reino Unido, que desenvolveu um teste e certificado de estado de saúde da bateria. O sistema já é usado em mais de 7 mil revendedores de automóveis nos EUA e em mais de 5 mil no Reino Unido.

"Sem o mercado de carros usados, o de veículos novos não funcionará corretamente e a transição elétrica não acontecerá", disse Alex Johns, gerente de desenvolvimento de negócios da Altelium, à agência de notícias Reuters.

A austríaca Aviloo, que desenvolveu um teste para revendedores e particulares, descobriu que, após 100 mil km, a saúde da bateria do carro elétrico pode variar em até 30%. De acordo com a empresa, um consumidor que queira um veículo usado com 90% da sua autonomia pode acabar por comprar um com apenas 70% devido aos maus hábitos de carregamento do proprietário anterior.

Elétricos têm desvalorização maior

Mas nada disso tem impedido a desvalorização maior para carros elétricos. De acordo com a Recurrent, startup americana, os preços dos elétricos usados nos EUA em setembro caíram 32% com relação ao ano anterior, contra uma queda de 7% para os veículos à combustão.

A guerra de preços por lá também prejudicou os preços dos usados em um cenário parecido com o que acontece no Brasil. Depois do lançamento do BYD Dolphin na faixa dos R$ 150 mil, outros carros elétricos começaram a ver seus preços despencaram.

Modelos como Caoa Chery iCar e Jac e-JS1, que custavam perto dos R$ 150 mil no começo do ano, hoje já são vendidos por R$ 119.990 e R$ 126.900 respectivamente. O reflexo já é sentido no mercado de usados, com esses carros sendo vendidos abaixo dos R$ 100 mil com um ano de uso.

Como cuidar da bateria

Startups também indicam maneiras de cuidar melhor da bateria dos carros elétricos para aumentar a durabilidade delas.

Evite carregamentos rápidos com frequência

Não deixa o veículo ligado ao carregador com a bateria já cheia

Não deixar a bateria carregada por muito tempo sem uso

O ideal é terminar o carregamento pouco antes de sair com o carro

Usar sempre o plugue correto, sem adaptadores

