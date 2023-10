Cão e drone serão usados na busca por turista austríaco desaparecido em SC

Um cão farejador e drones do Corpo de Bombeiros serão utilizados na busca pelo turista austríaco Michael Lichtenegger, desaparecido em Florianópolis desde a quinta-feira (19).

O que aconteceu?

As buscas com um binômio (dupla de bombeiro e cão) e com os drones serão feitas por terra.

As equipes vasculham áreas próximas ao deck da Praia da Joaquina, local no qual objetos do turista foram encontrados no domingo, e seguirão em direção às dunas da Joaquina.

Além do cão e do drone, um helicóptero do Corpo de Bombeiros fará buscas aéreas no mar, com auxílio de uma moto aquática.

A mochila do turista foi encontrada sob um deck na praia da Joaquina no domingo (22). Um celular, roupas, um caderno e a carteira dele, com cartões e documento de identificação, estavam dentro da bolsa.

O fato de a mochila ter sido encontrada com todos os pertences do turista corroboram com a linha de investigação de que ele tenha se afogado, mas a polícia não descarta outras possibilidades.

Relembre o caso

Michael foi visto pela última vez na última quinta-feira (19) na Praia da Joaquina, em Florianópolis.

A divisão de desaparecidos da Polícia Militar de SC divulgou uma foto do turista com telefones de contato para aqueles que tiverem notícias do paradeiro dele.

A informação do desaparecimento de Michael também foi compartilhada pela Embaixada da Áustria em Brasília nas redes sociais.

Ao UOL, a Embaixada da Áustria afirmou que foi informada do desaparecimento no sábado (21) e que mantém contato constante com as autoridades, assim como com a família do turista.